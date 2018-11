El govern de Rajoy va frenar dos anys la construcció de fragates per adaptar-les als míssils de l'empresa de Morenés

La insistència del govern de Mariano Rajoy per contractar uns míssils que fabricava l'empresa MBDA, presidida a Espanya per l'exministre Pedro Morenés fins que va entrar a l'executiu el 2012, va retardar dos anys la signatura del contracte per construir cinc fragates a les drassanes de Navantia a Ferrol (Galícia). Segons ha informat ' eldiario.es', el ministeri de Defensa –gestionat per Morenés primer i per María Dolores de Cospedal després– va imposar com a "prioritari" implantar els míssils Sea Ceptor a les fragates F-110, un tipus de projectil que l'Armada Espanyola no havia utilitzat mai.

Aquestes intencions van generar un conflicte entre la cúpula de l'Armada i la Direcció General d'Armament, que controla el ministeri. Un cop arribat Pedro Sánchez es va desbloquejar la situació i es va optar per tornar a la idea original d'instal·lar els míssils desenvolupats pel consorci NATO, del qual l'estat espanyol forma part i que ja s'utilitzen en les fragates F-100.

En una resposta parlamentària per escrit a la diputada Yolanda Díaz, del grup d'En Marea del Congrés, el govern de Sánchez confirma que la discussió sobre les opcions per armar el buc van retardar la posada en marxa del projecte. El mateix Morenés va autoritzar el 2013 una despesa de 16,4 milions d'euros dels pressupostos de l'Armada per participar en la solució tècnica del míssil que, tanmateix, el seu gabinet acabaria qualificant com a "opció alternativa" davant del que fabricava l'empresa que ell havia presidit.

Així, el govern del PP va pagar per desenvolupar un míssil amb els principals socis militars de l'Estat mentre intentava comprar un altre model diferent al mercat privat. Les gestions per implantar l'armament imposat pel Ministeri van retardar la definició del projecte tècnic, imprescindible abans de donar llum verda a l'inici de la construcció de les fragates. L'entorn de Morenés defensa a 'eldiario.es' que les seves gestions no van suposar un retard "perquè mai hi va haver un calendari de construcció" dels bucs. A més, apunten que l'exministre no va tenir cap participació en la decisió.