Rajoy intentarà repetir com a candidat a la Moncloa

Primer Francisco Correa, després Pablo Crespo, el Bigotes... i ara, Ricardo Costa. Els pesos pesants de la Gürtel destapen l’olla i apunten directament a l’expresident valencià Francisco Camps, però la cascada de confessions sobre el presumpte finançament il·legal del PP és lluny de fer canviar de plans el president del govern espanyol. Mariano Rajoy, que dimarts es convertia en el polític que porta més anys al govern espanyol en democràcia, està bregat en tot tipus de pressions. I per molt que l’estrenyi el setge de la corrupció no està disposat a fer ni un pas enrere. Si al novembre ja assenyalava el camí per presentar-se a la reelecció -“Jo em trobo bé”, va assegurar aleshores en una entrevista a la Cope-, ahir deixava clar que és la seva intenció. “La meva idea ara mateix és repetir, però ho ha de voler el meu partit. Veurem com evolucionen les coses, però jo, esclar, ho intentaré perquè crec que anem en la bona direcció”, va assegurar en una entrevista a Onda Cero.

L’avenç de Ciutadans en les enquestes fa tremolar alguns dels seus presidents autonòmics i també els dirigents estatals, però Rajoy creu que segueix tenint la paella pel mànec. Malgrat que l’estratègia de defensa del PP en la trama valenciana de Gürtel hagi saltat feta a miques, el president espanyol insisteix que ell no sabia “res” del presumpte finançament il·legal del PP i que es tracta de casos aïllats de persones que el van enganyar i que actualment “ja no estan ficats en política”. Preguntat sobre Camps, Rajoy va provar de desvincular-se’n. “No sé si segueix sent militant del PP, probablement sí”, va dir recordant que l’expresident valencià ha estat absolt de tot i ni tan sols està acusat en la causa que està jutjant l’Audiència Nacional.

Mentre posa el ventilador amb Catalunya, Rajoy evita parlar de corrupció. La consigna és sempre la mateixa: dir que es tracta d’un tema del passat, aïllat a casos personals -malgrat que s’acumulen les trames: Gürtel, Púnica, Lezo...- i que la direcció del carrer Génova no en sabia res i no havia estat informada. Ahir va retreure a l’entrevistador que preguntés durant bona part de l’entrevista per aquest tema. “Podem estar parlant una hora d’aquest afer, però jo crec que puc aportar poc al que ja he estat aportant des de fa molts anys”, va arribar a dir, a més de retreure a l’oposició que segueixi “deu anys amb el mateix”. “Són molt poc imaginatius”, va afegir amb sorna.

Ni una menció a la direcció

Dilluns de la setmana passada, Mariano Rajoy va reunir l’òrgan de direcció més important del PP per fer balanç del 2017 i abordar les perspectives del 2018, un any judicial difícil per al partit. Però el president espanyol no va mencionar ni una vegada la corrupció. També va resistir-se a provocar una crisi de govern. De moment, l’únic canvi ha sigut la marxa de Jorge Moragas, el seu cap de gabinet des del 2011, substituït per qui fins ara era secretari d’estat de Relacions amb les Corts, José Luis Ayllón. Canviarà de discurs? El seu entorn manté que l’objectiu és arribar al 2020 i no plantejar-se eleccions anticipades.