Rajoy manté l’estat d’alerta: no descarta cap escenari

Les mesures cautelars del Tribunal Constitucional (TC) no han acabat de tranquil·litzar la Moncloa. El govern de Mariano Rajoy manté l’estat d’alerta per si Carles Puigdemont apareix avui al Parlament per ser reelegit president de la Generalitat, en votació, o bé, malgrat tot, per si s’intenta una investidura a distància. Fonts populars asseguraven ahir que el president espanyol estava “preocupat” i que el recurs “no els ha tranquil·litzat”, tot i aplaudir la via del TC per evitar la “imatge” d’una investidura telemàtica. Ara tota la pressió la concentren en el president del Parlament, Roger Torrent, perquè reculi i desconvoqui ràpidament el ple d’investidura. Fins i tot confien que la seva situació familiar -és pare de dues nenes- l’aparti de la temptació de desobeir. El vicesecretari de Comunicació del PP, Pablo Casado, l’alertava ahir que podia acabar davant la justícia com la seva predecessora si mantenia el pla d’investir Puigdemont. “Que s’atengui a les conseqüències”, va dir en roda de premsa després del comitè de direcció del PP, recordant la “retirada” de Carme Forcadell, si bé va assegurar que “tot està obert”.

El govern espanyol ha decidit multiplicar les entrevistes i declaracions per explicar el seu cop de timó en l’estratègia judicial la setmana passada. La consigna és que la “prioritat bàsica” de la defensa de la “unitat d’Espanya”, en paraules del mateix Mariano Rajoy, passa per davant de qualsevol revés del Consell d’Estat i, per extensió, d’un TC que es va haver de mirar amb lupa el recurs presentat in extremis pel govern espanyol.

La vicepresidenta espanyola, Soraya Sáenz de Santamaría, assegurava ahir al matí que no se sentia qüestionada ni per l’òrgan consultiu ni per l’alt tribunal. “El camí que ha de seguir Puigdemont és el del Suprem”, va assegurar en declaracions als periodistes. A mitja tarda el president espanyol concedia per sorpresa una entrevista a la Cope per deixar clar que se sentia “reconfortat” per la decisió del TC. El líder popular va defensar que Puigdemont “no pot ser president de res” per “haver fugit de la justícia” i haver “pretès unilateralment liquidar la sobirania i la unitat nacional”. Avui a les 9 del matí serà entrevistat a TVE.

Pressió a Arrimadas

Damunt la taula, Mariano Rajoy té ara mateix quatre escenaris. El primer, que Torrent els faci cas i desconvoqui el ple. Segon, que el mantingui i s’hi hagi d’enfrontar la justícia per desobediència. Tercer, que l’independentisme elegeixi un nou candidat que “no estigui immers en processos judicials” -al carrer Génova l’anomenen un candidat “net”-. I, quart, si la “situació de bloqueig perdura”, que la candidata de Ciutadans, Inés Arrimadas, es presenti a la investidura.

El PP manté així la pressió sobre Ciutadans perquè faci un pas endavant, encara que saben que els números no donen i que s’abocaria a una investidura fallida. Casado va negar ahir que es tracti d’una estratègia per enfonsar políticament el partit d’Albert Rivera en un moment en què creix com l’escuma a les enquestes. Però sí que va deixar caure que havien actuat de manera preventiva al TC per evitar que molts els critiquessin per “no prendre mesures prèvies”, com va passar el 6 i 7 de setembre.

Una repetició electoral a Catalunya no fa por als populars. És més, consideren que és l’única manera d’aconseguir esgarrapar un altre diputat i tenir el grup propi perdut el 21-D, i més després que Ciutadans es negui a cedir-los un diputat. L’escenari que veuen més plausible és el d’un “bloqueig” al Parlament, amb Torrent intentant la investidura de Puigdemont però per les vies legals. Igual que la Moncloa, no s’atreveixen a dir si el rellotge comença a córrer a partir d’avui de cara a eleccions anticipades. Tots els escenaris estan oberts, segons Casado.

A Gènova veuen possible que Puigdemont es presenti avui al Parlament, havent burlat tots els controls que ha activat el ministeri de l’Interior -diumenge va saltar l’alerta per un avió que es dirigia a Ocaña (Toledo) procedent de Brussel·les en què viatjaven un grup de caçadors, segons Vozpópuli -. Però asseguren que, si és investit, no tindria cap validesa. “La resolució del TC és el final de l’escapada, la partida s’ha acabat: Puigdemont podrà continuar sent un pres o un pròfug, però mai serà president de la Generalitat”, va sentenciar Pablo Casado.