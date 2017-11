Rajoy no té intenció de reformar la Constitució

Un cop aplicat el 155 amb el beneplàcit del PSOE que Mariano Rajoy tant desitjava, el PP ja té via lliure per explicitar les seves intencions sense complexos. Quan Pedro Sánchez va anunciar amb orgull que havia pactat amb el president espanyol obrir el debat sobre la reforma constitucional, semblava que el PSOE havia arrencat un compromís que podia justificar el seu suport a la suspensió de l’autonomia. Però Rajoy no té intenció d’obrir el meló constitucional. Va aconseguir el suport a canvi de res, i ahir ho va deixar ben clar el portaveu del PP a la comissió d’estudi sobre el model territorial que es va constituir al Congrés, José Antonio Bermúdez de Castro: “No venim amb la idea de reformar la Constitució”.

35 dies després que el secretari general del PSOE anunciés l’acord, finalment es va crear el grup de treball que compartiran el PP, el PSOE i Ciutadans. Amb la incògnita de si més endavant s’hi sumaran altres partits -hi han renunciat Podem, ERC, el PDECat, el PNB i Bildu-, el bloc del 155 debatrà durant sis mesos la “modernització de l’estat autonòmic”. Amb la qüestió catalana com a nucli central -eleccions incloses per al 21-D-, la proposta del PSOE és arribar a unes conclusions que portin a obrir una nova comissió constitucional que plantegi una reforma de la carta magna en clau federal. Així ho va manifestar el diputat José Enrique Serrano, escollit ahir president de la comissió, tal com prèviament havien pactat els socialistes i el PP. Ara bé, tan bon punt van sortir de la sessió, els dirigents populars van rebaixar les aspiracions del PSOE i van deixar clar que la seva “idea és modernitzar l’estat de les autonomies”, però no fer una reforma constitucional. “Per fer acords sobre l’educació no cal canviar la Constitució, per arribar a acords sobre pensions, tampoc”, va anar dient com a exemple Bermúdez de Castro. Preguntat per si la seva intenció era la recentralització, va respondre que la carta magna actual no inclou clàusules de reversibilitat de competències, per a la qual cosa es necessitaria, precisament, reformar-la.

Davant el trencament de la promesa de Rajoy amb Sánchez, fonts del PP van apuntar que el president espanyol no es va comprometre a canviar la Constitució, sinó simplement a engegar la comissió proposada pel PSOE i avaluar l’estat autonòmic. Puntualitzen que no és hora d’avançar esdeveniments i que el primer pas és obrir la comissió, veure les propostes dels diferents partits i analitzar si és necessari o no revisar el pacte territorial del 78. Davant la proposta federal que voldrà impulsar el PSOE, Bermúdez de Castro va deixar clar quin serà el plantejament del PP. “No creiem que hi hagi un problema d’autogovern a Espanya, sinó de lleialtat institucional”, va considerar, i va remarcar que els populars no es presenten a la comissió per “cedir ni premiar davant de qui ha plantejat el desafiament més gran a l’Estat de les últimes dècades”.

En aquesta tesi el PP es trobarà amb Cs, que fa setmanes que llança una ofensiva recentralitzadora en tots els nivells, i la prova és la intervenció educativa que proposa la formació d’Albert Rivera. “Serem molt clars: no ens sembla un mètode adequat preparar una pista d’aterratge als independentistes”, va assenyalar Ignacio Prendes, portaveu de Cs a la comissió. Per això, el diputat taronja va apuntar que arriben al grup de treball amb “escepticisme”.

Els pares de la Constitució

Serrano, president de la comissió, tindrà Alícia Sánchez-Camacho com a vicepresidenta primera i una majoria del PP a la mesa. Ahir va anunciar que convocarà la mesa i la junta de portaveus dijous vinent per abordar el pla de treball. La portaveu del PSOE, Adriana Lastra, va incloure la possibilitat de debatre també sobre finançament. Fonts socialistes apuntaven ahir que les primeres compareixences podrien ser els pares de la Constitució: José Pedro Pérez-Llorca, Miquel Roca i Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón, que, precisament, apareixen retratats als quadres que presideixen la Sala Constitucional del Congrés, on tindrà lloc el debat sobre el tauler autonòmic espanyol.