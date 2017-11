Rajoy perd el primer veto a una llei al Congrés en un any de legislatura per haver-lo presentat quatre minuts tard

Revés del govern de Mariano Rajoy. Per primer cop després d'un any de legislatura ha vist com naufragava el polèmic mecanisme parlamentari que va idear en les últimes eleccions: el veto sistemàtic a totes les iniciatives que suposin augmentar el pressupost. I tot per un error de forma. La mesa del Congrés ha rebutjat aquest dimarts tenir en compte el veto presentat per l'executiu espanyol en contra de la modificació de la regla de despesa dels ajuntaments per haver-lo presentat amb quatre minuts de retard.

Els populars s'han quedat totalment sols a la mesa demanant que els diputats fessin la vista grossa i acceptessin el veto malgrat haver arribat tard. Tant Ciutadans com el PSOE han fet pinya per donar suport a la llei de Podem, de qui prové la iniciativa a la cambra amb l'objectiu que els ajuntaments puguin gastar. La regla de despesa és una norma del ministre d'Hisenda, Cristóbal Montoro, que condemna els ajuntaments amb superàvit, com els de Barcelona o Madrid, a no poder augmentar el seu pressupost.

L'error tècnic del govern espanyol suposa una estocada per a Montoro i un baló d'oxigen per als principals ajuntaments de l'Estat, que s'han mobilitzat en contra d'aquesta regla de despesa que consideren una "tirania". En joc hi ha fins a 6.847 milions d'euros guardats en les arques de diferents consistoris. Des de l'executiu de Mariano Rajoy, el secretari d'estat de Relacions amb les Corts, José Luis Ayllón, ha censurat la posició de la mesa i ha assegurat que encara tenen possibilitats de presentar un recurs per vetar la iniciativa que, al seu parer, afecta els pressupostos generals de l'Estat.

Però fonts parlamentàries asseguren que ja no hi ha res a fer i que el PP només té la possibilitat, ara per ara, d'intentar que el PSOE no doni suport a Podem durant la tramitació de la modificació de la llei. Els socialistes han recordat, en aquest sentit, que ells estan totalment en contra de la regla de despesa i que avui mateix porten al debat de la tarda al ple del Congrés un moció per posar fi a aquesta norma de Montoro. Ciutadans també s'hi ha manifestat en contra en més d'una ocasió. La portaveu de Podem al Congrés, Irene Montero, ha celebrat que es deixi "d'asfixiar i sabotejar els ajuntaments".

L'Ajuntament de Madrid ha sigut l'última víctima de l'arbitrarietat de Montoro amb la regla de despesa. Segons l'Airef, Hisenda està fent una greu instrumentalització d'aquesta regla.