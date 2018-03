Rajoy prepara el terreny per allargar el 155

La interlocutòria del jutge Llarena, que citava avui els diputats independentistes imputats, per decidir si els envia a la presó, va agafar la Moncloa a contrapeu. El govern espanyol respirava tranquil per l’imminent acord d’investidura de Jordi Turull, i veia l’escenari com un mal menor perquè, tot i que no era el candidat ideal per a Mariano Rajoy pels seus càrrecs amb la justícia, els permetia aclarir el panorama de la governabilitat espanyola, un cop derogat el 155, quan donaven per fet el sí del PNB als pressupostos. Però un cop coneguts els plans dels independentistes per mirar de driblar Llarena, l’executiu espanyol va endurir el discurs i va començar a brandar una possible continuïtat del 155 si el Govern no prenia possessió de manera efectiva. L’últim gir de guió protagonitzat per la CUP ahir, per tant, té dues cares per als interessos de Rajoy: d’una banda, allunya la normalització de la situació, i això li complica l’existència en termes de política estatal, però, de l’altra, s’evita el xoc institucional d’alt voltatge si s’hagués decretat l’entrada a la presó d’un president electe.

Mariano Rajoy estava molt pendent ahir del debat d’investidura, i preparava el terreny per a tots els possibles escenaris que s’obrissin després. Tant va ser així, que el president espanyol va suspendre el viatge que tenia previst a Angola aquest cap de setmana per seguir els esdeveniments judicials i polítics relacionats amb Catalunya. A més, ahir, des de Brussel·les, Rajoy va mantenir contactes amb els líders del bloc del 155, Pedro Sánchez i Albert Rivera.

Avisos de continuïtat

La patata calenta continua sent el 155. Però els últims moviments dels independentistes han canviat el terreny de joc, i ara el govern espanyol es veu forçat a apujar el to contra Turull, davant la possibilitat que Llarena acabi avançant-los i impossibilitant-li ser candidat. Per això, el govern espanyol va continuar ahir amenaçant d’allargar el 155 si no hi ha una presa de possessió del Govern que considerin efectiva, com ja havia fet el mateix dimecres, en saber que el president del Parlament, Roger Torrent, tenia intenció d’avançar el ple d’investidura a ahir a la tarda. Ho va dir ahir el secretari d’estat per a les Administracions Territorials, Roberto Bermúdez de Castro, que va demanar als independentistes des del Senat, durant la sessió parlamentària que fa de sessió de control al Govern mentre el 155 està en marxa, que “baixin la pilota a terra” i diguin a Puigdemont que “fins aquí hem arribat”.

Per a Bermúdez de Castro, “la maniobra del president del Parlament” d’avançar el ple era un símptoma que continua “actuant com a corretja de transmissió de l’independentisme”. “La seva decisió d’ahir és arbitrària i obeeix a interessos sectaris, que no tenen res a veure amb els interessos generals de tots els catalans”, va afegir. Però el discurs de crida al diàleg de Turull, que va defugir la confrontació o les crides al xoc de trens, va provocar a la Moncloa un silenci administratiu. Després de la intervenció del candidat, el govern espanyol va optar per no reaccionar.

Bermúdez de Castro es va dedicar a treure pit del 155. Segons el secretari d’estat, des de la seva posada en marxa al mes d’octubre en els 21 consells de ministres celebrats s’han aprovat 181 acords relatius a Catalunya, en què s’han habilitat pagaments per 8.000 milions d’euros, dels quals més de 2.000 van anar a proveïdors i 1.100 a entitats locals, a part de la convocatòria de places per a professors, entre d’altres. El número tres de Soraya Sáenz de Santamaría, que és qui gestiona més directament les administracions de la Generalitat en virtut del 155, va donar per “desmantellada” l’estructura d’estat que va voler construir el Govern, amb la dissolució dels òrgans creats per a la independència, i va dir que està “gairebé culminada” la liquidació de les delegacions a l’exterior, mentre que el Diplocat, Consell de Diplomàcia de Catalunya, també ho estarà “aviat”.

En aquest sentit, va advertir que els partits secessionistes “no poden tornar al punt de partida” perquè “els seus enganys estan al descobert”, i els interessos particulars i “el confort i benestar” de l’expresident català “i la seva cort” no es poden mantenir a costa del futur de Catalunya. Bermúdez de Castro va reiterar que el pròxim Govern “ha d’acatar la legalitat constitucional i la legalitat estatutària” i defensar-la, així com avançar en l’estabilitat i la seguretat “forjada en aquests mesos” d’aplicació de l’article 155.

L’esforç del govern espanyol ahir, doncs, era el de transmetre la sensació de normalitat amb el 155, davant l’eventualitat que s’hagi d’allargar encara més del previst. Un sobreescalfament de la situació a Catalunya complicaria la governabilitat a Rajoy, per això va intentar mostrar una cara més de gestió, i no política, en la resposta al debat a Catalunya.

Avui a la Moncloa estaran molt pendents del Tribunal Suprem. La possibilitat que Turull entri a la presó no entrava en els plans del govern espanyol, que tot just fa unes setmanes va començar a donar ordres a la fiscalia per aixecar el peu de l’accelerador, com es va veure amb la petició de llibertat sota fiança per a Joaquim Forn. Però, com en aquell cas, haver deixat la resposta al conflicte polític en mans dels jutges ha fet que Rajoy perdi en bona part el control de la situació. I ara li arriben bumerangs.