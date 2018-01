Rajoy diu que "l'única incertesa" que plana sobre l'economia espanyola és per la situació a Catalunya

El president del govern espanyol, Mariano Rajoy, ha assegurat aquest dimecres que espera que el 2018 s'actuï "amb seny i sentit comú" a Catalunya per dissipar "l'única" incertesa que creu que té l'economia espanyola i així seguir avançant en dades de creació d'ocupació.

Rajoy ha presumit de les dades d'atur sabudes avui en una inauguració a Santiago de Compostel·la i ha dit que creu que "reconforten" i suposen un estímul per seguir avançant i actuant en la mateixa direcció.

El president del govern espanyol ha reiterat l'objectiu d'aconseguir a la fi del 2019 que hi hagi 20 milions de persones treballant, cosa que ha dit que es pot aconseguir "si tothom hi posa de la seva part el que hi ha de posar".

També està convençut que pot mantenir-se el creixement econòmic a l'entorn del 3% després d'haver-ho fet ja els últims anys i haver creat més ocupació que ningú a la UE.

"L'únic factor d'incertesa que tenim a hores d'ara per a l'economia espanyola i per a la creació d'ocupació és purament polític", ha reiterat en referència a la crisi a Catalunya.

Però ha prosseguit: "Si a Catalunya les coses es fan amb seny i sentit comú, Espanya pot créixer per sobre del 3% un any més i crear més de mig milió de llocs de treball".

"Al final, en política, l'únic rendible almenys a mitjà i llarg termini és fer les coses bé. Després, si hi ha premi, millor, però si no n'hi ha", ha subratllat, "tampoc passa res perquè no hi ha res millor que tenir la consciència tranquil·la i fer les coses bé".