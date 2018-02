Rajoy reuneix els ‘barons’ per frenar una revolta interna

Entre els barons del PP hi ha mala maror per l’auge de Ciutadans. Els dirigents territorials populars comencen a albirar en l’horitzó les eleccions municipals i autonòmiques de l’any que ve i li demanen al president del partit, Mariano Rajoy, que actuï ràpid per segar el creixement dels taronges que indiquen les enquestes (aquesta setmana ho han certificat el CIS i Metroscopia), especialment després de les eleccions catalanes del 21 de desembre. De moment, el PP ja ha encetat una estratègia de confrontació sistemàtica i dura amb els d’Albert Rivera, que els ha dut a escorar cap a la dreta el seu discurs -amb iniciatives com l’enduriment de la presó permanent revisable, que busquen posar Cs davant del mirall de les seves contradiccions, entre l’ànima liberal i la conservadora-. Però els presidents autonòmics continuen nerviosos, i Rajoy mirarà de calmar-los avui, en una reunió a Madrid que vol apagar qualsevol intent de rebel·lió interna.

Des de començaments d’any, el PP ha abraçat sense embuts el discurs dur contra Cs, que continua sent el seu soci per mantenir l’estabilitat del govern espanyol. El partit ha burxat, a més de la presó permanent, amb la inacció d’Inés Arrimadas al Parlament de Catalunya -Rajoy va reiterar aquesta setmana que hauria de presentar-se a la investidura, per fer córrer, si més no, el rellotge-, i ja perfila una ofensiva pel finançament del partit aprofitant la comissió al Senat que controlen els populars. Però els de Rivera no s’han quedat de braços plegats, i en les últimes setmanes han posat en dubte el seu suport, ja pactat, als pressupostos, a més de criticar la resposta del govern espanyol al Procés, acusant Rajoy de permetre que es paguessin despeses de l’1-O a través del FLA.

Tot plegat ha situat la relació dels dos partits espanyols de dretes en el pitjor moment des que els taronges van optar per fer possible la investidura del president espanyol. Però la resposta que de moment ha triat el PP, marcada per la duresa, no genera un consens unànime al partit. Alguns barons creuen que cal frenar-los, però sense entrar en la confrontació frontal, perquè són conscients que els taronges poden ser la clau de la governabilitat en diversos ajuntaments i governs autonòmics en les eleccions de l’any que ve.

Per això reclamen a Rajoy que es concentri a explicar les polítiques del govern i situï Cs en situacions incòmodes com la de la presó permanent revisable, sense excedir-se, però, en la crítica oberta, que creuen que ha d’anar dirigida a l’oposició d’esquerres i als independentistes catalans.

Presència mediàtica

De moment, l’ordre de Rajoy en aquest sentit ja ha sigut multiplicar la presència mediàtica. En les últimes setmanes, tant els ministres del seu govern com ell mateix s’han prodigat molt més del que és habitual pels platós de televisió, i aquesta tònica continuarà en els pròxims mesos. En la reunió d’avui, el mateix Rajoy explicarà aquestes línies estratègiques als barons. Ho farà acompanyat de la secretària general popular, María Dolores de Cospedal; el coordinador general, Fernando Martínez-Maillo, i també dos membres del govern espanyol, com són la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, i el ministre d’Hisenda, Cristóbal Montoro, que negocia amb els barons que són presidents autonòmics el nou model de finançament.

En l’última reunió de la junta directiva nacional del PP, que es va celebrar després dels comicis catalans, cap dels barons va demanar la paraula, i al PP sostenen que el partit està cohesionat davant del seu líder. En la reunió d’avui, que tindrà lloc a la seu del carrer Génova, no hi ha un ordre del dia fixat i és a porta tancada, però de ben segur que s’hi sentiran les veus crítiques que comencen a elevar-se al PP.