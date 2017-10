Rajoy reuneix els ministres per planejar els comicis

El viatge de Carles Puigdemont ahir a Brussel·les amb mig Govern va canviar els plans de la Moncloa. Mentre al matí Mariano Rajoy celebrava una reunió triomfalista del comitè executiu del PP -va ser rebut enmig d’aplaudiments i va assegurar que “Espanya guanya [amb el 155] enfront dels que volen liquidar la llei”-, a la tarda passava a preveure la convocatòria d’un consell de ministres extraordinari avui a les sis de la tarda per analitzar els moviments del president de la Generalitat cessat i la convocatòria d’autonòmiques el 21 de desembre. Una porta oberta també a ampliar el 155 amb altres decrets, si el govern espanyol ho considera oportú d’acord amb la màniga ampla de què es va dotar per a una intervenció total. Una de les opcions, segons fonts d’Hisenda consultades per l’ARA, és que es detalli la manera com l’executiu controlarà els impostos propis de la Generalitat, informa Júlia Manresa.

La notícia que Puigdemont i una part del Govern eren a Brussel·les va irrompre en plena roda de premsa del coordinador general del PP a la seu del carrer Génova. Fernando Martínez-Maillo va intentar treure-hi ferro i va assegurar que el viatge era “producte de la desesperació”. Però fonts populars admetien més tard que la possibilitat de demanar asil els preocupava, malgrat estar convençuts que el primer ministre belga no ho permetria.

El mantra oficial ahir a Génova era intentar rebaixar el to i transmetre que l’administració a Catalunya estava funcionant amb “absoluta normalitat” després de la suspensió de l’autonomia. Un 155 “exquisit en el temps i les formes”, en paraules de Maillo, que hauria deixat l’independentisme “descol·locat i desorientat”. Per demostrar que estava funcionant perfectament, va posar com a exemples l’acatament del nou comissari en cap dels Mossos, Ferran López -que ahir ja es va reunir amb el ministre de l’Interior a Madrid-, el missatge de Carme Forcadell donant per “dissolt” el Parlament i, fins i tot, el fet que Puigdemont no hagués trepitjat el Palau de la Generalitat i hagués viatjat a Brussel·les. Fonts del partit van assegurar que no sabien res del viatge. Però a la Moncloa no s’expressaven amb la mateixa contundència.

Pressió per la inhabilitació

La querella de la Fiscalia General de l’Estat contra el Govern i els membres sobiranistes de la mesa es va rebre ahir a la seu del PP com un pas més cap a la inhabilitació de Puigdemont. El dubte era, però, quan seria efectiva, si abans o després del 21-D -malgrat defensar la separació de poders-. Maillo va deixar caure que Puigdemont es podrà presentar a les eleccions autonòmiques sempre que un jutge no l’inhabiliti. En aquest sentit, tant la presidenta de la Comunitat de Madrid, Cristina Cifuentes, com el líder del PP català, Xavier García Albiol, van demanar “celeritat” a la justícia perquè se l’inhabiliti “com més aviat millor”. Fonts del partit veuen difícil que sigui possible per terminis abans del 21 de desembre.

Zoido demana al nou cap dels Mossos que “es compleixi la llei”

El ministre de l’Interior, Juan Ignacio Zoido, va demanar ahir al nou cap dels Mossos d’Esquadra, el comissari en cap Ferran López, que “es compleixi la llei, la Constitució i l’Estatut” a Catalunya. En una reunió que tots dos van mantenir a Madrid, Zoido va avançar que el seu desig i la seva obligació és assolir “com més aviat millor” la “normalitat” a Catalunya perquè les eleccions del 21 de desembre “es desenvolupin en un clima d’absoluta convivència ciutadana i de respecte a l’estat de dret”. El ministre va agrair a López que hagi acceptat posar-se al capdavant del cos després del cessament del fins la setmana passada major dels Mossos, Josep Lluís Trapero.