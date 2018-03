Rajoy: "Mentre jo sigui president, el sistema de pensions es mantindrà segur"

El dia que els jubilats han sortit al carrer per defensar unes pensions "dignes", el president el govern espanyol, Mariano Rajoy, ha volgut enviar un missatge de tranquil·litat: "Mentre jo sigui president, el sistema de pensions es mantindrà segur, les pensions pujaran segur". Rajoy ho ha dit des de Màlaga, on ha clausurat la presentació de les candidatures del PP per les eleccions municipals i autonòmiques andaluses. El president espanyol ha matisat, però, que les pensions pujaran "el que puguem, però no podem pujar el que no es pot", ha admès.

Rajoy ha tret pit de la política econòmica que ha desenvolupat en els últims anys i ha vinculat una possible pujada de pensions, a que pugui tirar endavant les seves accions en matèria econòmica. "Es necessita governar bé, cuidar els comptes públics, ser seriós, dir la veritat i crear ocupació", ha subratllat Rajoy. En aquest sentit, ha retret al PSOE que durant el seu mandat es van perdre "3 milions de llocs de treball", un fet que considera el detonant de la crisi econòmica. "Amb el PP això no ha passat, sinó que permetrem mantenir el sistema de pensions. Si mantenim les nostres polítiques econòmiques, podrem mantenir el sistema de pensions en un futur", ha justificat el president espanyol.

Avís a l'independentisme

El president del govern espanyol ha tornat a treure pit de la gestió feta a Catalunya per frenar l'independentisme i ha avisat que l'estat espanyol és un "país seriós" on la llei "s'ha de complir". "Quan es desafia la llei, la constitució i també la llei reaccionen. Espero que se n'hagin donat compte", ha advertit Rajoy, que ha confiat que els independentistes "no cometin els errors del passat", perquè ha subratllat que ara "tothom sap que Espanya és un país que sap i es pot defensar".