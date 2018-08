“El govern Torra ha assumit la legalitat, i això em mereix respecte i consideració”

Ramon Espadaler (Vic, 1963) és secretari general d’Units per Avançar. Exconseller d’Interior i de Medi Ambient, al gener va encetar una nova etapa com a diputat al Parlament després d’anar de número 3 a la llista del PSC.

Fa un any dels atemptats a la Rambla i Cambrils. Com ho va viure?

Amb l’angoixa de qualsevol ciutadà, però també amb el coneixement de la feina policial i del risc que existia. Això hi afegia un plus de dolor.

Com valora la reacció dels Mossos?

Va ser molt eficient i a l’altura del que esperes d’una policia integral. Com tot a la vida, també és bo que es revisin procediments i decisions.

El sumari del cas apunta que l’Estat va amagar informació.

És evident que s’ha de millorar en la coordinació, però s’ha de fer des de la lleialtat i sense estridències.

Parlant d’estridències, en l’acte de record de divendres hi va haver crits a favor del rei. Què en pensa?

Jo hi vaig anar amb l’actitud de respecte als familiars. Criticar si uns van posar una pancarta o uns altres la van treure no porta enlloc. En l’acte no hi cabia valoració política.

Passem, doncs, a la política. Vostè augurava uns 30 diputats per a la llista del PSC el 21-D i en van treure 17. Què va passar?

En un moment de bipolarització, les opcions no frontistes encara no tenen el suport que crec que tindran. Ara l’independentisme ha de triar entre radicalitat i possibilisme, i seria un desastre que l’alternativa fos l’anticatalanisme. Si l’alternativa és Cs, Catalunya haurà perdut dues vegades. Aquest és el sentit del centre polític catalanista.

Quina opinió li mereix el paper del PSOE a la Moncloa?

Raonablement positiva, però li demanaria a Pedro Sánchez que tingués el coratge de posar sobre la taula una proposta per a Catalunya. Una proposta que respecti la realitat nacional del país i que comporti un autogovern de qualitat, amb un finançament just i un nivell competencial més gran que l’actual.

¿Van faltar compromisos de l’Estat a la Comissió Bilateral?

Després de set anys sense reunions bilaterals només podíem esperar un esbós de traç gruixut. Ara bé, no podem passar d’aquesta tardor sense elements de concreció. També crec que el Govern s’equivoca quan renuncia a la multilateralitat.

Com valora els primers passos del govern de Quim Torra?

Ha sigut molt radical en les formes, però, de moment, ha assumit totes les decisions dins de la legalitat. Això em mereix respecte i consideració, i sé el que això representa per al món independentista. Veurem què passa a la tardor.

A la tardor es presenten els pressupostos. El PSC els ha de negociar?

Tot el que sigui aportar estabilitat és positiu i tant el PSC com Units tenim predisposició a aportar, però si Torra opta pel camí d’atacar l’Estat, com va manifestar divendres, i escull el camí de la radicalitat, fa implantejable el nostre suport.

¿Units comparteix les demandes dels socialistes per als comptes?

En línies generals sí, tot i que matisaríem aspectes com el de la fiscalitat i el de l’escola concertada, en què no estem al 100% d’acord perquè no som el mateix que el PSC. Però és evident que cal revertir les retallades o incrementar partides socials.

Ha anat a visitar algun pres?

El que faci o deixi de fer en relació als presos no ho faig amb voluntat de traslladar-ho als mitjans. Dit això, creiem que haurien d’estar en llibertat condicional, i més a l’hora de preparar la defensa d’un judici complicat.

¿Entendria que el judici acabés amb condemnes de 30 anys de presó?

Em costaria molt. Nosaltres, de fet, proposem que s’adeqüi el Codi Penal per definir bé els delictes que s’imputen i que no encaixen amb aquesta situació. Només seria d’aplicació si donés llum als presos, mai si els anés en detriment.

Miquel Iceta va plantejar la idea dels indults. La comparteix?

Cada cosa al seu temps. Em nego a especular sobre això perquè suposa assumir la condemna. El que tampoc podem fer, en tot cas, és negar-nos a parlar d’aquesta possibilitat.

¿Creu que, aprofitant el judici, es convocaran eleccions?

No s’ha de descartar gens. Crec que abans de les municipals hem d’esperar més eleccions que pactes, aquí i a l’Estat. Un avançament electoral serà un intent de resoldre les diferències a l’independentisme, però no és el que necessita el país.

El que segur que hi haurà són mobilitzacions al carrer. Ho entén?

Esclar que sí. Permeti’m que ho tradueixi en el terreny dels llaços: no n’he penjat ni despenjat cap, però entenc les raons dels que els pengen, i també algunes dels que els despengen davant d’una monopolització de l’espai públic.

Cs i el PP volen prohibir els llaços.

Jo mai ho prohibiria, és llibertat d’expressió. El que em sembla fora de lloc és no preservar la independència dels edificis públics.

Falten nou mesos per a les municipals. Repetiran pactes amb el PSC?

La nostra aspiració és presentar-nos en solitari allà on puguem, però no descartem en absolut acords amb el PSC. També hem parlat amb grups independents.