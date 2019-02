El PP acusa Sánchez de “deslleial” per no parlar amb ells del reconeixement de Guaidó

La decisió del president espanyol, Pedro Sánchez, de reconèixer Juan Guaidó per part d'Espanya com a president interí de Veneçuela no ha convençut ni a dreta ni esquerra de l’arc parlamentari. El PP de Pablo Casado, que fa dies que pressiona Sánchez perquè fes un pas en aquesta direcció ha censurat després de rebre la notícia que el president espanyol ho hagi fet de manera “deslleial” amb el principal partit de l’oposició, en no coordinar amb ells la resposta, i ha denunciat, a través del vicesecretari d’organització, Javier Maroto, que el reconeixement arriba “tard”, perquè ha donat temps a Nicolás Maduro a “defensar-se”.

Maroto ha anunciat a més que el partit demanarà la compareixença de Sánchez al Congrés per explicar “sense dubtes” quina és la seva posició sobre Veneçuela, després que donés inicialment vuit dies de temps a Maduro per convocar eleccions abans del reconeixement de Guaidó que finalment ha arribat aquest dilluns, quan es complia el temps donat.

També l secretari d'organització del partit lila, Pablo Echenique, ha advertit que la posició del president espanyol, Pedro Sánchez, i d'alguns països de la Unió Europea "és molt perillosa en diplomàcia internacional", perquè "pot obrir la porta a una confrontació armada". Ara bé, Echenique ha desvinculat aquest xoc de posicions de l'aval als pressupostos generals de l'Estat. La setmana que ve hi ha el debat d'esmenes a la totalitat dels comptes i Podem té previst no posar traves als comptes, tot i que encara està pendent de tancar alguns serrells perquè es compleixi l'acord a què van arribar amb la Moncloa a la tardor.

Durant la roda de premsa de l'executiva del partit, el secretari d'organització de Podem ha assegurat que Sánchez "s'equivoca" reconeixent Guaidó, i ha demanat a Espanya que segueix la posició de l'ONU i d'estats com Mèxic i l'Uruguai, i actuï com a mediador en comptes de "donar suport a una maniobra de Donald Trump per aconseguir les principals reserves de petroli de l'OPEC fent sonar tambors de guerra en un país germà". "Ara es fa molt complicat per a la UE i per a Espanya explicar per què no defensa el mateix a l'Aràbia Saudita, al Marroc i a Guinea Equatorial, per esmentar sols tres països", ha afegit indicant la "contradicció" que representava legitimar Guaidó, que reclama el control de l'exèrcit per, a parer de Podem, iniciar un "cop d'estat". El principal problema que veu Echenique en el debat sobre Veneçuela és que la UE s'hagi situat davant l'escenari de donar suport a Washington o bé Moscou.

Sobre les diferències amb el PSOE i l'acord pels pressupostos, Echenique ha volgut deixar clar que una cosa no condicionava "l'altra". Podem defensa que amb el govern socialista "tenen un projecte de país i de política internacional diferent", però que per aquesta regla de tres no han de fer trontollar la legislatura.

Els comuns eviten posicionar-se sobre Maduro però rebutgen Guaidó

El portaveu dels comuns, Joan Mena, també s'ha referit en roda de premsa a la situació política a Veneçuela, després que el president Nicolás Maduro acusés ahir el líder d'Units Podem, Pablo Iglesias, d'haver-se "deixat pressionar" per distanciar-se del seu govern -al desembre, Iglesias es va desdir de declaracions anteriors i va titllar la situació política de Veneçuela de "nefasta"-. "Més enllà del que pensem de la forma de governar de Maduro, apostem per la via del diàleg, la mediació i el consens", ha asseverat: "No entrarem a discernir la forma de governar i les mesures més concretes de Maduro".

Amb tot, Mena s'ha alineat amb Units Podem a l'hora de rebutjar les declaracions de Sánchez, i ha apostat també pel "diàleg impulsat per Mèxic, Uruguai i Bolívia com a única via de pau". "S'ha trencat amb la millor tradició del partit socialista", ha lamentat el portaveu sobre el president espanyol: "Pedro Sánchez ha canviat tenir una agenda pròpia a Amèrica Llatina per fer seguidisme a la ultima ocurrència de Donald Trump". "Segueix els passos del senyor Aznar, de qui vol convertir Veneçuela en un nou Iraq", ha sentenciat.