Reagrupament demana la dimissió del diputat d'ERC Joan Tardà

La formació independentista que va escindir-se d'ERC, Reagrupament, ha exigit avui la dimissió del portaveu d'ERC al Congrés, Joan Tardà, per "intentar debilitar la figura" de Carles Puigdemont i representar un "destorb" per al procés sobiranista. La setmana passada, Tardà va afirmar que "Puigdemont és molt important" però "ningú no és imprescindible si per damunt està la formació del Govern" i, dies enrere, va anar més enllà i va assegurar: "Si per tenir govern fa falta sacrificar el president Puigdemont, ho haurem de fer".

Reagrupament, que es va integrar posteriorment al PDECat, també ha fet avui una crida a "implementar la república" catalana amb Puigdemont "al capdavant" i ha criticat que Tardà sigui un "element nociu per al correcte desenvolupament del procés". "Instem el diputat Joan Tardà a dimitir per haver-se convertit en un destorb per al correcte desenvolupament del procés. Tardà, que ocupa un escó al Congrés dels Diputats espanyol des de 2004 i percep 118.000 euros anuals (dels quals gairebé 26.000 lliures d'impostos), intenta debilitar la figura del president Puigdemont i això és totalment intolerable. Diputat Tardà, dimiteixi!", ha remarcat Reagrupament en un comunicat.

La junta directiva de Reagrupament -una de les organitzacions que va acompanyar l'antiga Convergència al congrés fundacional del PDeCAT-, presidida per Josep Sort, ha considerat "aberrant" l'ajornament del ple d'investidura decidit pel president del Parlament, Roger Torrent. També ha carregat contra la secretària general d'ERC, Marta Rovira, per descartar una investidura que pugui implicar conseqüències penals per a Torrent.

"Basar la investidura en que els diputats no corrin riscos penals ens sembla del tot il·lús", ha subratllat l'organització, convençuda que l'Estat no permetrà una "investidura amb garanties, sense amenaces i alliberant els presos polítics". Segons Reagrupament, els presos sobiranistes "no sortiran de la presó" fins que sigui implementada la "república" catalana, per la qual cosa no s'han de fer "passos enrere per intentar que els alliberin".

"Ara és el moment de no tenir por. Acatar i tornar a un govern autonomista és el final del procés. Necessitem líders ferms", ha insistit. Reagrupament no vol "presidències simbòliques" i adverteix: "Qualsevol persona que no vulgui que Carles Puigdemont sigui el president, està obeint la dictadura del 155 i, per tant, fent el joc a l'Estat espanyol"