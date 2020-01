Redondo, l’estrateg amb més poder de la Moncloa

“Pedro Sánchez pot ser president”, diagnosticava Iván Redondo (Sant Sebastià, 1981) el 22 de maig del 2017, l’endemà de la rotunda victòria a les primàries del PSOE sobre Susana Díaz. En una publicació al seu blog The War Room -una referència al documental que s’introdueix en l’equip de campanya de Bill Clinton en les eleccions nord-americanes del 1992- ja vaticinava una moció de censura a Mariano Rajoy si la corrupció del PP s’escampava, tal com va acabar passant. Aleshores Redondo ja col·laborava amb Sánchez i es va implicar en la campanya de les primàries socialistes perquè veia en l’actual president un “líder natural”, segons apunten fonts coneixedores del consultor polític. La paraula més adient seria estrateg, puntualitzen, ja que el mateix Redondo diferenciava aquesta figura de l’ spin doctor -un expert en comunicació- en una entrevista amb el líder de Podem, Pablo Iglesias, el 2016 al programa Otra vuelta de Tuerka. “El màrqueting no ho és tot, cal conèixer com funciona la política i saber què és un consell de ministres”, subratllava.

Redondo ho sap perquè els últims mesos ha codirigit, al costat de Carmen Calvo, les reunions de secretaris i subsecretaris de la Moncloa, i ara amplia els seus poders en el nou govern. Sota el seu control hi haurà l’oficina d’estratègia a llarg termini -de nova creació- i totes les àrees d’assistència al president. Aquest rol s’explica per un mètode de treball que es basa en una relació pròxima i de màxima confiança amb el polític, que acaba no volent-se separar dels seus consells. De Redondo s’ha publicat que la seva tasca ha arribat a la presa de decisions, tot i que les fonts consultades ho neguen. El que sí que fa és preveure escenaris, i és per això que després del 28-A de seguida va tenir elaborada una estratègia per fer una coalició amb Podem i una altra per a la repetició electoral. S’han acabat aplicant totes dues.