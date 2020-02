Reguant referma davant del jutge que està disposada a assumir les conseqüències de no respondre a Vox

"Hem contestat les preguntes recordant allò que ja vam dir el 27 de febrer de 2019, que davant un partit d'extrema dreta, masclista i xenòfob, no contestaríem les preguntes". Aquestes són les paraules de l'exdiputada de la CUP, Eulàlia Reguant, després de declarar davant del jutjat d'instrucció número 10 de Madrid per haver-se negat a respondre a les preguntes de Vox durant el judici de l'1-O al Tribunal Suprem.

Reguant s'ha reafirmat en la seva decisió de no respondre a la formació ultradretana i ha recordat que "el fet que un partit que nega drets fonamentals estigués com a acusació popular en el judici del Procés ja condicionava tot aquell procediment" i feia "impossible que hi hagués un judici just". Així, ha assegurat que assumiran "les conseqüències" i que ara està a l'espera que la fase d'instrucció acabi i la jutgessa prengui una decisió.

Entitats i partits polítics s'han concentrat a Madrid per donar suport a Reguant, que ha sigut la primera en declarar, imputada per un delicte de desobediència. Reguant va ser citada juntament amb el també exdiputat Antonio Baños que, per motius laborals, declararà el 18 de març per videoconferència.