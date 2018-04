El Rei diu que "la imparcialitat" dels jutges espanyols garanteix "les llibertats i el pluralisme polític"

El Rei i la magistratura espanyola han volgut mesurar molt les seves paraules en l'acte d'entrega dels despatxos judicials més marcat per la política catalana fins ara. Amb part del Govern a la presó i el 155 desplegat, Felip VI i el president del Tribunal Suprem, Carlos Lesmes, s'han limitat a defensar la "independència i la imparcialitat" del poder judicial, sense cap referència a la situació de Catalunya. Això sí, Felip VI ha assegurat que la "rectitud" i la "imparcialitat" amb la qual els jutges estan exercint les seves funcions garanteix que es respectin "els valors constitucionals de llibertat, igualtat, justícia i pluralisme polític".

A diferència d'altres anys i potser per evitar escenes com la de la magistratura catalana plantant el president del Parlament, Roger Torrent en els actes de commemoració de Sant Raimon de Penyafort, l'acte d'enguany s'ha restringit a la magistratura exclusivament. No hi havia cap representació política catalana i l'única espanyola era la del ministre de Justícia, Rafael Català, ja que el protocol obliga a que hi hagi almenys un representant de l'executiu espanyol. El Rei ha presidit la taula al costat del president del Suprem, Carlos Lesmes, el vicepresident, el president del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, Jesús Maria Barrientos i la directora de l’escola judicial, Gema Espinosa -que és la dona del magistrat del Suprem Pablo Llarena-.

Felip VI ha volgut posar en valor la "independència i imparcialitat" amb la qual "el Poder Judicial defensa l’Estat de Dret" i garanteix, diu "els valors constitucionals de llibertat, igualtat, justícia i pluralisme polític". El president del Suprem ha aprofitat el seu discurs durant l'acte d'entrega de despatxos judicials als nous jutges per posar en valor la "independència i la imparcialitat" amb la que assegura que actuen els jutges de l'Estat. Lesmes assegura que els magistrats en actiu estan demostrant el seu compromís amb aquests valors "en uns moments especialment convulsos" : "Els jutges i magistrats, des del més ferm respecte a la legalitat, amb gran professionalitat i amb entrega,estan defensant l'Estat de Dret davant de qualsevol pretensió de danyar-lo". "Aquesta és la nostra missió", ha assegurat Lesmes.

La magistratura ha rebut i sobretot ha acomiadat el Rei amb un sonor aplaudiment de més d'un minut. Altres anys l’acte s’havia celebrat amb la presència del president de la Generalitat i de l’alcalde de Barcelona. De fet, fonts judicials expliquen que enguany s’ha hagut d’endarrerir l’esdeveniment al calendari -normalment es fa a l’estiu-, per raons polítiques.