Reñé dimiteix avui com a president de la Diputació de Lleida

"Amics i amigues, demà presentaré la renúncia a la presidència de la Diputació"; d'aquesta manera s'acomiadava ahir al vespre Joan Reñé, tal com ha avançat Europa Press i ha confirmat l'ARA, en una missatge a la militància on, a més, insistia en la seva innocència assegurant que la causa contra ell s'ha construït mitjançant "calúmnies que formen part d'una trama molt precisa", en una clara referència a la "campanya d'atac contra el procés sobiranista" sota la qual s'escudava ara fa uns dies.

L'encara president de la Diputació de Lleida també "dispara" contra els membres del seu partit quan demana "temps i confiança, la que alguns m'han negat" en el marc d'una setmana "injustament molt dura". I és que dos diputats del PDECat han explicat a l'ARA que el passat dilluns diversos companys del grup provincial van exigir a Reñé la seva dimissió en una tensa reunió de la formació, que es va negar a tancar files al voltant del president. Tot apunta que Rosa Maria Perelló, vicepresidenta primera de la corporació i alcaldessa de Tàrrega, ocuparà el càrrec a partir d'avui, però tampoc no es descarten d'altres noms, com ara el de Jordi Latorre, alcalde de Torrefarrera, o el de la portaveu del PDECat a la Diputació, Rosa Pujol, malgrat que haver-se erigit com una de les poques defensores de Reñé en el si de la formació li restaria punts.

Investigat per corrupció

Així, doncs, una setmana després de ser destingut pels Mossos d'Esquadra en el marc d'una operació contra la corrupció que se saldava amb 25 detinguts més dels partits judicials de Lleida, Solsona i Balaguer, Reñé renunciarà a continuar encapçalant el govern provincial, que presidia des del 2011.

Segons la Fiscalia de Lleida, els fets objecte d'investigació podrien ser constitutius de diversos delictes contra l'administració pública, "especialment de suborns a funcionaris i frau en matèria de contractació, així com de blanqueig de capitals". Els fets es remunten al 2015, any en què el sindicat CGT va fer públic un dossier amb documentació sobre un possible delicte de cobrament de comissions il·legals per part de l'empresa M y J Gruas que implicava el mateix Reñé quan aquest exercia la presidència del Consell Comarcal del Pla d’Urgell.

Moció de censura

De totes maneres, ERC havia anunciat ja una moció de censura contra Reñé si aquest no dimitia abans del ple de la setmana vinent, a la qual s'havia sumat el PSC, soci de govern del PDECat a la Diputació, i la CUP. També ho estaven meditant tant Ciutadans com el Partit Popular.

En aquest sentit, el regidor de la Crida per Lleida i líder de la CUP a Ponent ha parafrasejat el que David Fernández va dir a Rodrigo Rato en una comissió al Parlament a través d'un tuit publicat aquest matí: "Hasta pronto sheriff, nos vemos en el infierno".