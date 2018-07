La nova etapa de la relació Moncloa-Govern i la recuperació autonòmica porten l’executiu a una fase política en què la retòrica tornarà a xocar amb la realitat. Mentre la Moncloa no vol ni parlar del dret a l’autodeterminació i només pretén abordar traspassos pendents i inversions, el Govern va greixant la maquinària autonòmica -gripada pel 155- i els partits que el formen segueixen amb la retòrica. “Fer República” o “Buscar una finestra d’oportunitats” són expressions de la nova etapa del Procés que signifiquen tornar al moment àlgid de l’octubre. Per fer què? Què es canviaria? Ningú ho explica, perquè tampoc ningú ha volgut explicar -ni reconèixer- que hi ha coses que no es van fer bé. I, mentrestant, a cultivar l’autonomia real i la República retòrica.