Casado es resisteix a moderar-se tot i la pressió de Feijóo

Pablo Casado no té intenció de variar ni una coma de l'estratègia de línia dura que segueix des que va aterrar a la direcció del PP, l'estiu del 2018. Tot i el fracàs dels resultats del 12-J a Euskadi, el líder popular ha defensat aquest dimecres, davant del comitè executiu nacional del PP –la cúpula major del partit, incloent-hi els barons territorials–, l'aposta per la suma de les sigles del PP i Ciutadans, així com la contundència en la resposta al govern de Pedro Sánchez. "Jo prefereixo perdre vots a perdre l'ànima", ha dit parafrasejant el líder dels socialistes bascos Fernando Múgica, assassinat per ETA el 1996. Al davant tenia assegut el president gallec, Alberto Núñez Feijóo, que avui ha aterrat a Madrid amb la intenció de fer valer la seva nova majoria absoluta i enviar un missatge clar a la direcció del carrer Génova: la moderació és el camí. Abans d'entrar a la reunió, Feijóo ha destacat els resultats obtinguts –que igualen els seus mandats als de l'exministre franquista Manuel Fraga Iribarne al capdavant de la Xunta– i ha defensat que amb un PP "temperat", els extrems, en referència a Vox i Unides Podem, no aconsegueixen entrar als Parlaments.

"A nosaltres ningú ens ha de portar a la moderació perquè sempre hi hem sigut", li ha replicat Casado. Les imatges difoses pel PP mostraven tant Feijóo com el líder del PP basc, Carlos Iturgaiz, asseguts a primera fila, incòmodes amb les consignes de Casado que els interpel·laven, mentre que quadres de la direcció –com la vicesecretària d'estudis i programes del partit i portaveu a l'Ajuntament de Madrid, Andrea Levy– assentien cada cop que el líder popular defensava l'estratègia dels últims anys. Casado ha fet seva la victòria de Feijóo i l'ha presentat com un preludi d'una pròxima victòria a Espanya. Tot i que el CIS avui manté una distància de gairebé onze punts entre el PSOE i el PP, el dirigent popular ha brandat enquestes com la de l' Abc d'aquest mateix dimecres, on el partit conservador supera per primer cop els socialistes.

Génova obvia així els avisos llançats per diferents barons des de diumenge. Com després dels mals resultats de les generals de l'abril del 2019, l'ànima moderada del partit ha decidit tornar a fer enrenou. No només Feijóo –que tot i que normalment és poc procliu a les entrevistes, els darrers dies no ha parat de llançar advertències per diferents canals– sinó també presidents com el d'Andalusia, Juanma Moreno, i el de Castella i Lleó, Alfonso Fernández Mañueco, han alertat que la moderació pot ser l'única via per al PP. "Nosaltres no podem canviar els nostres principis per les modes", assenyalava al migdia el president gallec. Per a Casado aquest no és el debat, sinó una manera de caure en el parany, al seu parer, del govern de coalició de Pedro Sánchez. Segons ha recordat en la intervenció en obert davant del comitè executiu nacional, el PP continuarà el "full de ruta" del congrés del 2018, que es va marcar com a objectiu "la reconstrucció del centredreta allà on sigui necessari". I també ha insistit que en l'última junta directiva es va decidir que l'estratègia del partit es fonamentaria en ser "la força tranquil·la que empari tot els espanyols moderats, incloent-hi els socialdemòcrates que se sentin orfes per la deriva d'aquest PSOE".

El paper d'Álvarez de Toledo

Però tot i la invocació a la moderació, Casado i el seu equip més pròxim van continuar amb la bronca al Congrés, per bé que hi ha hagut una treva durant la campanya del 12-J, en què el líder popular s'ha hagut d'adaptar a Galícia a l'estil de Feijóo. El president gallec ja va dir a les portes de les eleccions que aquesta seria la seva última legislatura, cosa que torna a projectar la seva ombra sobre Madrid, després que el 2018 decidís allunyar-se de les primàries. Pot presumir d'haver contingut l'auge de Vox i haver mantingut unit el centredreta sota les sigles només del PP gallec. Avui ha callat en una entrevista a la SER quan se li ha preguntat pel paper de la portaveu parlamentària, Cayetana Álvarez de Toledo. Fidel a la màxima en política que és millor el silenci que una crítica, s'ha limitat a dir sobre els durs xocs que ha protagonitzat la cap de files del PP al Congrés que en aquests moments a la cambra baixa és "molt difícil" expressar idees quan hi ha "tantes desqualificacions, insult i mediocritat". "De vegades un entra en aquesta mediocritat i desqualificació i automàticament crea un problema entorn d'un portaveu", ha afegit.

Les pròximes setmanes mostraran si Casado acaba canviant de rumb. De moment ha decidit blindar la seva aposta personal, Carlos Iturgaiz, al capdavant del PP basc i traduir el 12-J en només un fracàs per al govern de coalició. De fet, ha vinculat la debacle del PP a Euskadi als "150.000 bascos que han hagut d'exiliar-se pels atacs del terrorisme" i ha descartat una fuga de vots dels populars cap al PNB, com apuntaven membres dels populars bascos.