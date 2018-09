Retiren la demanda contra les primàries de Podem Catalunya arran de la dimissió de Domènech

Els militants de Podem Catalunya que van iniciar un procediment judicial contra les primàries de Podem Catalunya i, concretament, contra Xavier Domènech han decidit retirar la demanda després de la dimissió del fins fa pocs dies secretari general de la formació lila. "No té sentit ni objecte de continuació", assegura David Lloveras, de Podem Mataró, en un comunicat remès als mitjans.

Aquest 24 de setembre estava prevista una vista sobre les mesures cautelars. Els demandants sol·licitaven que es deixés en suspens el nomenament de Domènech com a secretari general de Podem Catalunya, arran de les primàries que van tenir lloc l'abril passat. Va ser un procediment polèmic pel fet que Domènech aspirés a liderar la formació sent el coordinador general de Catalunya en Comú, i els crítics es queixaven que el fet que Domènech tingués doble militància vulnerava els estatuts.

La doble militància, denunciava Lloveras, va en contra del reglament d'incompatibilitats dels estatuts de Podem de Vistalegre II. L'article 6 de la normativa interna, tanmateix, deixa en mans del comitè electoral i de la comissió de garanties democràtiques la incompatibilitat o no en cas que l'afiliat "tingui un càrrec destacat en un altre partit", com seria el cas de Xavier Domènech amb Catalunya en Comú. A la denúncia, Lloveras qualifica aquesta possible violació del codi intern de "vulneració dels drets fonamentals" de lliure associació i elecció de càrrecs, recollida als articles 22 i 23 de la Constitució espanyola.