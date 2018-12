Retrets entre Endavant Andalusia i Podem pels resultats electorals

Retrets entre Endavant Andalusia i Podem pels resultats de les eleccions andaluses, en les quals la coalició d'esquerres ha obtingut 300.000 vots menys. Juan Carlos Monedero, un dels fundadors de la formació lila, ha assegurat en un article a Público que els resultats "són un fracàs en tota regla" i que s'hauria de respondre amb dimissions. D'altra banda, el corrent intern Anticapitalistes, del qual la màxima exponent és Teresa Rodríguez, la cap de llista d'Endavant Andalusia, ha exigit a través d'un comunicat a la direcció de Pablo Iglesias que desconvoqui les primàries per escollir les llistes de les eleccions generals perquè dugui a terme una "reflexió crítica urgent" sobre els els últims resultats electorals.

Així, després de les eleccions, es tornen a fer explícites les diferències entre l'entorn d'Iglesias i Endavant Andalusia. "La insistència de Teresa Rodríguez en allunyar-se de Podem té en aquest mal resultat electoral la seva recompensa", escriu Monedero, que acusa els promotors de la coalició de tenir interessos partidistes i es pregunta per què la gent "hauria de votar un partit separat del canvi en el conjunt d'Espanya". "O l'esquerra es col·loca dins d'un projecte de país o no passarà la prova ni en els municipis ni en les comunitats autònomes", afegeix.

Monedero, que forma part de l'anomenat "consell de savis" d'Iglesias, tot i no apuntar directament a Rodríguez, afirma que "en política, els erros es conjuren dimitint i no sembla sensat que liderin els partits qui els ha enfonsat. A no ser que no els interessin els seus partits i només els utilitzin com eines personals o de petites famílies amb el mandat de resistir sigui com sigui".

Al seu temps, els Anticapitalistes ja van advertir la setmana passada que prendrien la decisió de presentar-se o no aquest dilluns -l'últim dia de termini per presentar candidatura- perquè era "el moment de centrar els esforços" en la campanya electoral de les andaluses. Avui han afirmat que si Podem no desconvoca les primàries no hi participaran, ja que s'ha de "debatre" sobre la "dinàmica i orientació general" del partit. També asseguren que, tot i fer "una bona campanya", "les inèrcies generals també han pesat a Andalusia", i que "si no es corregeix el rumb a nivell estatal, els resultats del maig seran encara pitjor".

Crítics d'Esquerra Unida demanen la dimissió de Garzón

La divergència interna també es viu a Esquerra Unida. Militants independents han emès aquest dilluns un comunicat en el qual asseguren que els mal resultats de la formació demostren el "fracàs" de l'estratègia electoral del líder del partit, Alberto Garzón", a qui li han demanat que assumeixi les responsabilitats i posi el seu càrrec a disposició del partit.

Segons els crítics, s'ha ratificat que les coalicions amb Podem, com la que va signar amb Esquerra Unida amb Endavant Andalusia, no solen augmentar els suports, sinó al contrari. Amb aquests pactes asseguren que es crea "confusió o desconfiança entre els mateixos votants i no atrauen a ningú nou".