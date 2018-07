Primera reunió entre Maragall i Borrell amb la situació dels exiliats i l'acció exterior sobre la taula

Dilluns de reunions entre la Generalitat i el govern de Pedro Sánchez. Just després que s'hagi reunit el president del Govern, Quim Torra, amb la delegada de l'executiu espanyol a Catalunya, Teresa Cunillera, el ministre d'Exteriors, Josep Borrell, ha rebut al seu homòleg català, Ernest Maragall, conseller d'Afers Estrangers i Institucionals de la Generalitat, a Madrid. Maragall té cita doble aquesta tarda a la capital espanyola: primer s'ha reunit durant aproximadament una hora i mitja amb el ministre Exteriors i després amb la ministra de Política Territorial, Meritxell Batet, per acordar el lloc, la data i els punts de l'ordre del dia de la Comissió Bilateral Generalitat-Espanya –que no es reuneix des del 2011–. Sánchez i Torra van acordar posar en marxa aquestes reunions, i està previst que tinguin lloc abans de l'últim consell de ministres abans de les vacances d'estiu previst per al 3 d'agost.

La situació dels exiliats i la reobertura de les delegacions de la Generalitat a l'exterior han estat els principals punts sobre la taula, amb especial èmfasi en la recuperació del Diplocat i l'ampliació de la xarxa d'ambaixades. Fonts del Govern han assenyalat a l'ARA la voluntat de demanar a Madrid tenir una participació més activa en àmbits de decisió europeus i internacionals, així com l'Agenda 2030 per al Desenvolupament Sostenible.

Maragall es reuneix així amb els dos ministres catalans, que suposen les dues cares de la moneda de la relació amb Catalunya. Mentre Batet ja avançava aquest matí en una entrevista a TV3 que estava oberta a ampliar les transferències de competències però sempre que es renunciï a la unilateralitat, Borrell censurava que la Generalitat hagués comunicat la reobertura de les delegacions a l'exterior només el vespre abans de publicar-ho al DOGC. "Podrien haver-se estalviat la comunicació perquè llegim els butlletins oficials", ha assenyalat durant la presentació aquest dilluns al ministre de la campanya anual per "viatjar segur" a l'estranger.

Borrell ha assenyalat que la reunió la va demanar Maragall i que està encantat de rebre'l, però ha deixat clar que el conseller s'hi reuneix més com a responsable d'Assumptes Institucionals que no pas d'Exteriors. Amb tot, ha confiat que la trobada fos "productiva".

En la reunió amb Batet hi havia sobre la taula definir els punts de l'ordre del dia de la primera Comissió Bilateral. Ja queda poc temps per a la trobada, on també participarà Maragall. Per part del govern espanyol, a més de la ministra, hi haurà els secretaris d'Estat de Política Territorial, Hisenda, Infraestructures, Relacions amb les Corts i Cunillera.