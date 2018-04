Revés del Constitucional als vetos de Rajoy al Congrés

Mariano Rajoy ho tindrà més difícil per aplicar el veto sistemàtic a totes aquelles lleis que l'oposició pretenia aprovar al Congrés dels Diputats, amb el pretext que contenien un augment de la despesa. El govern espanyol ha estat aplicant des que té minoria a la cambra baixa espanyola aquesta prerrogativa constitucional de manera continuada, i l'estava fent servir per aturar els intents dels partits de l'oposició de desmantellar algunes de les seves lleis, però el Tribunal Constitucional ha fallat aquest dimarts en contra dels interessos del govern espanyol, i considera que la mesa del Congrés pot oposar-se a aquests vetos si no estan justificats.

Fins ara, la majoria absoluta de Ciutadans i el PP a la mesa interpretaven que si el govern sol·licitava un veto, la mesa havia d'acceptar-lo de manera automàtica, fet que descartava el debat de la iniciativa vetada. L'executiu argumentava que la llei implicaria un augment de la despesa pública, i amb això hi havia prou perquè la iniciativa no continués endavant. Després de la decisió de l'alt tribunal, l'última paraula la tindrà la mesa, que és l'òrgan encarregat de valorar si els vetos del govern estan degudament justificats perquè, efectivament, la llei vetada suposa un augment de la despesa o una reducció dels ingressos "rellevant".

El cas parteix d'un recurs de repartiment competencial plantejat per l'executiu de Mariano Rajoy contra el Congrés després que Ciutadans se saltés la pràctica habitual de votar amb el PP a la mesa i rebutgés el veto del govern espanyol a la reforma de la llei d'educació (Lomce) que plantejava el PSOE. El govern espanyol havia argumentat que si es paralitzava la Lomce com sol·licitava la llei socialista es perdrien diners d'un fons europeu, però la mesa -i ara també el TC- van considerar que la justificació no era suficient.

La decisió del TC ha estat àmpliament aplaudida pels partits d'esquerres de l'arc parlamentari. "El TC ens dona la raó quan diu que el Congrés té el seu criteri, però la mesa del Congrés pot anar en contra d'aquest criteri", ha dit la portaveu de Podem al Congrés, Irene Montero, que ha demanat que Ciutadans i el PP possibilitin una altra de les lleis que tenen aturades al Congrés: la pujada de les pensions conforme a l'IPC, que ha plantejat el partit lila. També la portaveu socialista, Margarita Robles, ha considerat que la sentència és "una bona notícia".