Revilla assegura que a Sánchez "no li tremolaria la mà" si hagués de tornar a aplicar el 155 a Catalunya

El president de Cantàbria, Miguel Ángel Revilla, ha assegurat que Pedro Sánchez va donar suport a l'aplicació de l'article 155 a Catalunya i que "no li tremolaria la mà" si ho hagués de tornar a fer. Tot i aquestes declaracions, Sánchez li ha traslladat la seva voluntat de diàleg amb la Generalitat, sempre que es faci dins la legalitat.

Revilla s'ha reunit aquest dimarts a la Moncloa amb el president del govern espanyol. Durant dues hores, el cap de l'executiu espanyol i el president autonòmic han parlat de diversos temes com ara l'arribada de l'AVE a Cantàbria, una de les principals demandes d'aquesta comunitat, el deute de les obres de l'hospital de Valdecilla, el finançament autonòmic i Catalunya.

Revilla ha assegurat que Sánchez és "moderadament optimista" amb la possibilitat de reconduir la situació catalana cap a la "via del diàleg". El president del govern espanyol li ha "confirmat" que li va traslladar al president de la Generalitat la possibilitat de "parlar de tot" però sempre dins de la legislació vigent.

"La Constitució és intocable, i que no facin bromes amb això", ha insistit Revilla, i ha afegit que "es pot parlar de tot i dialogar del que faci falta. Dins de la legalitat es pot negociar". Segons el president de Cantàbria, el nou govern ha de crear una clima que deixi de fomentar l'independentisme com a conseqüència d'un govern "tancat al diàleg".

No creu que Sànchez reformi el finançament autonòmic

Un dels temes que Sánchez no té previsió d'abordar en aquesta legislatura és, segons Revilla, la reforma del model de finançament autonòmic. "Tinc la impressió que no el vol tocar, i me n'alegro", ha assegurat el president de Cantàbria. Revilla creu que aquestes decisions es prendrien amb "pressa" i sota la "pressió" d'altres comunitats amb més població com Andalusia, Madrid, Catalunya i València, en detriment de les més rurals.

El president de Cantàbria ha parlat del cost que suposa prestar serveis bàsics a les comunitats menys poblades, i avisa de la necessitat que la reforma de finançament tracti aquesta qüestió, ja que un "finançament per habitant seria una catàstrofe per al món rural", ha puntualitzat Revilla.