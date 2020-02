Ribó assegura que desconeixia qui va pagar el viatge a la final de la Champions del 2015

El Síndic de Greuges, Rafael Ribó, ha assegurat aquest dimarts que desconeixia qui va pagar el desplaçament a la final de la Champions del 2015 que van disputar el Barça i el Juventus, a la qual va viatjar en un avió sufragat per l'empresari Jordi Soler, investigat en el cas 3% a l'Audiència Nacional. Ribó ha comparegut aquest dimarts voluntàriament en qualitat d'investigat, després que el jutge José de la Mata li oferís aquesta possibilitat, donada la seva condició d'aforat. Segons fonts jurídiques, en la seva declaració ha explicat que fins que no ha tingut accés a les actuacions no ha sabut qui va pagar el vol. Ni ell ni la seva defensa han volgut fer declaracions a la sortida de l'interrogatori.

Tal com hauria exposat Ribó, l'exdiputat de CiU Ramon Camp li va proposar viatjar amb un grup d'amics barcelonistes a la final del 2009 a Roma i ha assenyalat que només va veure Soler a la tornada, però que no sabia a què es dedicava. El 2015, segons la seva versió, va comprar dues entrades per anar a la final de Berlín, però poc després la seva filla li va comentar que també volia anar-hi. Aleshores, va parlar amb el grup amb el qual anava a viatjar en el mateix vol i li van dir que podia recomprar una de les dues entrades que havia comprat l'artista Miquel Barceló, que finalment no podria anar-hi. Va pagar per aquesta entrada uns 1.300 euros, que li va transferir a Ramon Camp, i ha indicat que aportarà la documentació necessària del Barça i l'entitat bancària per acreditar la compra de les altres dues entrades.

Ribó, que ha respost a les preguntes del fiscal i de la seva defensa, també ha anunciat que té la intenció d'aportar un correu en què assegura que li va oferir a Camp pagar la seva part del viatge, si bé no ha comentat què li va respondre. A la tornada a Catalunya, ha recordat també que tot el grup va sopar en un domicili i aquí va tornar a veure Soler, que en la seva declaració com a testimoni el 3 de febrer passat va admetre haver sufragat aquest viatge del 2015, que va incloure el lloguer d'un avió i una furgoneta per un cost total de 39.000 euros.

Sobre les relacions de la institució del Síndic amb Soler, Ribó ha afirmat que aquest organisme, que dirigeix des del 2004, no fa contractacions, ja que això és competència de la Generalitat. La Fiscalia, que va considerar que els fets investigats podrien constituir un delicte de suborn passiu impropi –que sanciona el càrrec públic que accepta un regal lliurat en consideració de la seva posició–, va demanar al jutge que remetés les actuacions al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya per la seva condició d'aforat. Abans de fer aquest pas, el magistrat li va oferir l'oportunitat de declarar voluntàriament com a persona investigada. Segons la Fiscalia, "Ribó no només va acceptar la invitació al viatge en un vol pagat per Jordi Soler, sinó que, a més, va prendre la iniciativa de sol·licitar que l'esmentat empresari pagués també el viatge a Berlín de la seva filla".