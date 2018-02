Riera (CUP): "Serà bo qualsevol candidat que es comprometi amb la República"

El cap de files de la CUP al Parlament, Carles Riera, ha reiterat aquest dimecres que la formació anticapitalista està "molt lluny" d'un acord amb JxCat i ERC, i ha deixat clar que el més important no és tant el nom del futur president de la Generalitat com que el seu programa de govern busqui materialitzar la República. "Serà bo qualsevol candidat o candidata que es comprometi a fer institució republicana i acció de govern republicà [...] Qualsevol candidat amb aquests plantejaments tindrà, des del punt de vista de la CUP, molt a guanyar", ha afirmat en una entrevista a Catalunya Ràdio, on ha remarcat -això sí- que encara no ha arribat el moment de parlar de noms.

Els vots dels quatre diputats de la CUP són imprescindibles per tirar endavant la legislatura, i Riera ha advertit a la resta de grups independentistes que no avalaran una proposta "autonòmica" i del "peix al cove". En aquest sentit, ha lamentat que el text que JxCat i ERC pretenen aprovar al ple de d'aquest dijous per legitimar la figura de Carles Puigdemont és una "proposta de resolució de fireta". Riera argumenta que l'únic que busca el document és "recuperar l'autonomia i les institucions autonòmiques i ratificar la legitimitat de Puigdemont", però no materialitzar la República.

Riera ha insistit que, al parer de la CUP, la resolució hauria de ratificar l'1-O i la declaració unilateral d'independència (DUI) que es va fer al Parlament el 27 d'octubre. "El Parlament es referma i reitera la declaració d'independència i la proclamació de Catalunya com un estat independent en forma de república, que foren votades i aprovades el 27 d'octubre de 2017", diu l'esmena a la proposta de resolució que els cupaires ja van presentar aquest dimarts.

Amb tot, el diputat anticapitalista ha rebutjat amb contundència que la política repressiva de l'Estat "condicioni la política del país" i ha sentenciat: "Juguem-nos la pell per la República".