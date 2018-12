Riera defensa la desobediència pacífica i recorda que el relat de la violència "només interessa als partits del 155"

El diputat de la CUP Carles Riera ha insistit aquest dijous al matí que la jornada de protestes per la celebració del consell de ministres a Barcelona estarà marcada per la "desobediència civil no violenta". Una via que, ha dit, va des de la "denúncia i la no col·laboració fins al boicot". Així ho ha explicat a 'El món a RAC1' quan, preguntat per les accions previstes per demà, ha recordat que el relat de la violència "només interessa a les clavegueres de l'estat i als partits del 155". En aquest sentit, Riera ha expressat que aquestes forces polítiques intenten "provocar la tempesta de la violència" per "justificar la il·legalització dels partits independentistes".



En aquest sentit, el cap de llista de la CUP s'ha mostrat molt crític amb la líder de l'oposició, Inés Arrimadas, a qui ha retret actuar com a "fiscal general de l'Estat de manera preventiva". Era una clara al·lusió a l'anunci que ahir efectuava la cap del partit taronja, quan advertia d'una querella contra Quim Torra per la "violència" de demà divendres. "Em pregunto si els partits que insisteixen en la violència abans que es produeixi en saben alguna cosa", ha llançat a l'aire Riera.



"Demà serà un dia d'excepcionalitat política i social", ha destacat, ja que "l'agressió que suposa el consell de ministres amb un govern que no vol parlar d'autodeterminació crea una situació d'excepcionalitat en ella mateixa". Amb aquesta perspectiva, Riera ha assegurat que cal tornar a l'ocupació permanent de l'espai públic per poder "superar l'embut i paràlisi del govern autonòmic i destituir el règim actual". Ara bé, el cupaire ha admès que no només es tracta de "depassar" l'estat espanyol, sinó també les institucions catalanes per "promoure un viratge clar cap a un plantejament d'autodeterminació real".



No obstant això, el diputat de la CUP ha matisat que el relat "de la llei a la llei" ha acabat, i s'ha mostrat crític amb l'actuació dels partits sobiranistes després del referèndum de la tardor passada. "La unitat independentista es va mostrar eficaç fins a l'1-O, però després s'ha mostrat ineficaç", ha expressat, i ha admès: "Potser hem trigat més del compte a reaccionar".