La germana de Rita Barberá i les seves filles, investigades per reclamar comissions

Asunción Barberá, germana de l'exalcaldessa de València Rita Barberá i esposa de l'advocat José María Corbín, i les seves tres filles estan sent investigades pel jutjat d'instrucció número 13 de València en el marc de l'operació pel suposat cobrament de comissions il·legals a contractistes de l'Ajuntament en l'etapa de govern del Partit Popular.

En aquesta operació estan detinguts des d'ahir dimarts José María Corbín, cunyat de Rita Barberá i advocat de l'exsecretària del grup popular de l'Ajuntament de València Mari Carmen García-Fuster, i el seu soci Diego Elum.

Segons han informat a Efe fonts de la investigació, agents de la unitat central operativa (UCO) de la Guàrdia Civil han registrat aquest dimecres el domicili d'Elum a la urbanització el Tossalet de Xàbia (Marina Alta) i a continuació han procedit al registre del xalet de Corbín en aquesta mateixa urbanització, que continuava a última hora del matí. El nombre total d'investigats, que ha oscil·lat en les últimes hores i que encara canviarà, segons han advertit les mateixes fonts, se situa actualment en dotze persones.

La xifra de la qual es va poder apropiar Corbín a través de les suposades gestions il·lícites es desconeix. És aviat per quantificar-la, insisteixen les mateixes fonts, tot i que "és important". Aquest suposat cobrament de comissions a contractistes de l'Ajuntament de València, adjudicataris d'obra pública però també d'altres serveis, s'emmarca exclusivament en el període en què Rita Barberá va estar al capdavant del consistori, segons els investigadors.

Comissions a canvi d'obra pública i contractes de serveis

En les últimes hores els agents de l'UCO han escorcollat, almenys, l'habitatge i el despatx de Corbín i una altra desena d'empreses implicades en aquesta presumpta trama de corrupció relacionada amb el cobrament de comissions a canvi d'obra pública i contractes per altres serveis i en la qual Corbín, segons les fonts consultades, tenia el paper de mediador. Entre altres empreses, els agents van estar a la central operativa de sanejament, que depèn de la regidoria del Cicle Integral de l'Aigua de l'Ajuntament de València.

Entre les últimes actuacions com a advocat de Corbín hi ha la defensa de l'exsecretària del grup popular a l'Ajuntament de València Mari Carmen García-Fuster, processada en el marc d'una investigació per blanqueig de capitals i delicte electoral.