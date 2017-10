Rivera: "Ara som nosaltres els que cridarem 'Votarem'"

El president de Ciutadans, Albert Rivera, ha admès aquest dissabte que se sent "orgullós" que el seu partit hagi marcat el camí per parar "els colpistes" i que el Procés s'acabi, segons ha ordenat el govern espanyol, amb unes eleccions autonòmiques: "Ara serem nosaltres els que cridarem 'Votarem'", ha dit el líder de la formació taronja, que afegit: "A partir d'avui els demòcrates reivindicarem que fins a l'últim poble de Catalunya hi hagi una urna i un col·legi obert i que ens deixin votar en llibertat".

En la seva intervenció en el consell general de Cs, Rivera ha agraït al PP i al PSOE que hagin rectificat perquè "fa unes quantes setmanes ens posaven verds per proposar que s'apliqués el 155" i criticaven el seu partit per demanar eleccions. No obstant això, ha estat molt crític amb el fet que l'expresident de la Generalitat i únic senador del PSC, José Montilla, abandonés aquest divendres l'escó per no haver de votar el 155.

A parer de Rivera, s'ha arribat a la situació catalana actual "per personatges com Montilla, que ahir va baixar del carro de manera vergonyant". "Per això hem arribat fins aquí, per personatges com Montilla, que van donar les claus de la Generalitat a ERC, i ahir, quan Espanya els necessitava, el PSC es torna a esborrar i baixa del carro", ha afegit, insistint que l'exlíder socialista "es va equivocar esborrant-se d'un moment històric".

Aquest atac té la raó de ser en el fet que, davant d'unes eleccions, el PSC és un dels principals competidors de Cs. Rivera, de fet, s'ha mostrat convençut que els catalans tindran molt en compte el paper de Montilla quan vagin a votar en les pròximes eleccions perquè "necessitem un projecte sense complexos". "Tenim la millor candidata, el millor equip i el millor projecte per tenir un Govern decent i digne a l'altura dels catalans", ha afegit davant la líder del patit a Catalunya, Inés Arrimadas.