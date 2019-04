Rivera anima Casado a creure’s que poden superar Sánchez: “Força, Pablo”

El candidat de Ciutadans a la presidència del govern espanyol, Albert Rivera, ha reiterat aquest dimecres el seu veto al PSOE perquè “forma part del problema” i ha enviat a Pedro Sánchez el missatge: “que s’arregli amb els seus socis”. Davant del bon moment que viuen els socialistes a les enquestes, que apunten que ni sumant els tres partits de la dreta podrien governar, el líder de formació taronja ha fet una crida, en un esmorzar informatiu a Madrid, a no defallir, i ha visualitzat la volguda aliança amb el PP enviant ànims al seu rival a la dreta: “Força, Pablo [Casado]. No anem tard, se’ls pot guanyar. Qui té la força guanya”.

Rivera està sotmès a la doble pressió del PSOE, perquè aixequi el cordó sanitari i de la dreta, que resta credibilitat al seu veto als socialistes, censurant-li canvis d’opinió anteriors. Davant d’això, ha deixat clar que no pensa buscar un govern amb el PSOE encara que li surtin els números, perquè el seu compromís és amb fer fora Sánchez i “Torra” de la Moncloa.

A més, Rivera ha començat a assumir la possibilitat que no sigui ell qui lideri l’alternativa de dretes a Sánchez, sinó Casado, com apunten les enquestes, i ha assegurat que li importen “poc” els escons de Ciutadans i “molt” el futur d’Espanya. Motiu pel qual estaria satisfet amb “créixer i governar”, perquè hauria volgut dir enviar Sánchez a l’oposició. També ha evitat apuntar què farà si no aconsegueix aquest objectiu.

Davant de la probable irrupció de Vox al Congrés, que seria necessària segons les enquestes per bastir una alternativa a Sánchez, Rivera ha afirmat que serà el partit d’ultradreta qui haurà de decidir si dona suport a un govern de Cs i el PP o prefereix que continuï Sánchez a la Moncloa. Amb aquestes paraules, tot i que sense fer-ho explícitament, Rivera allunyava la possibilitat d’un govern de coalició entre els tres partits, tot i que no està clar si el líder ultra Santiago Abascal ho posarà com a condició per al seu suport a aquest futur executiu.