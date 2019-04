Rivera i Casado pugnen en duresa a Catalunya per caçar indecisos

Obligats a entendre’s si els números els permeten governar plegats després del 28-A, PP i Ciutadans han decidit jugar-s’ho a la pugna per liderar el bloc de la dreta espanyola i, en l’esprint final cap a les eleccions, s’han lliurat a la caça d’indecisos. “Si es divideix el vot, es fracturarà Espanya”, deia ahir Pablo Casado quan apel·lava al vot útil al PP per fer fora Pedro Sánchez de la Moncloa. Albert Rivera no es resignava a convertir-se en crossa dels populars i avisava: “Podem donar la campanada”. Ciutadans ha decidit disputar-li l’electorat al partit de Casado en aquesta recta final de la campanya amb un enduriment del discurs i amb fitxatges d’última hora, com el de l’expresident de la Comunitat de Madrid Ángel Garrido. Un fitxatge del qual Rivera va presumir. “Que es preguntin què han fet malament, què està passant”, va etzibar, i va afegir: “Tenen les mans tacades de corrupció”. Casado, en aquest cas, va optar per ignorar-ho.

La bossa d’indecisos serà clau per als resultats del 28-A, però sobretot, per decidir el lideratge en el bloc de la dreta. Abans de començar la campanya, el CIS calculava que el nombre de votants que encara no s’havien decidit s’enfilava fins a gairebé un 30%. D’aquest percentatge, la porció més alta la formaven els electors que dubtaven entre PP i Ciutadans -al voltant d’un 11%-. Tot i que al principi de la campanya els seus discursos discorrien en paral·lel, sense interpel·lar-se, en aquest tram final el partit taronja ha decidit passar a l’atac i intentar retallar distàncies amb els populars. “Les enquestes que no es poden dir ens diuen que Ciutadans creix. Aquests últims mesos s’ha demostrat que només hi ha un projecte polític que cada cop que s’obren les urnes creix, i és Ciutadans”, deia ahir Albert Rivera en l’acte central que el partit va celebrar a la Barceloneta, el barri on va néixer el candidat.

Tot i que segons els últims sondejos les tres forces de la dreta continuen sense sumar, ni Rivera ni Casado es resignen a donar el canvi de govern per perdut i tots dos presenten el vot de la seva formació com a imprescindible per aconseguir-ho. “Que ningú es quedi a casa. Podem formar un govern constitucionalista; que no ens vingui d’un escó”, deia el candidat de Ciutadans. Darrere d’aquesta afirmació hi havia una doble petició: el vot per fer fora Sánchez de la Moncloa i el vot per fer el sorpasso a Casado. Per això Rivera ha endurit l’estratègia, però també el to a mesura que han anat passant els dies. Ahir la candidata del partit per Barcelona, Inés Arrimadas, va assegurar que a Catalunya Ciutadans hi ha posat el coll per defensar la llibertat, mentre PSOE i PP “miraven cap a un altre costat”. Un argument que Arrimadas considera suficient perquè Ciutadans “governi Espanya”. Rivera va pujar encara més de to, en el seu cas contra el govern de la Generalitat, i va arribar a comparar Quim Torra amb Adolf Hitler perquè els nazis “també van guanyar les eleccions”.

Al PP temen l’efecte de Ciutadans. De fet, des que ha començat la campanya que alerten que una fragmentació del vot constitucionalista beneficiaria Pedro Sánchez. Per això Casado s’ha bolcat a fer una crida al vot útil del PP durant tota la campanya, i especialment aquestes últimes hores. “Els que volen que governi el PP, l’han de votar”, deia ahir des de Barcelona, on va participar en l’acte central dels populars catalans. “¿A qui confiaria la cura d’una malaltia greu, a un metge resident en pràctiques o al millor equip de cirurgians?”, afegia en referència a l’experiència de govern dels populars. De fet, Casado va aprofitar els resultats de l’última Enquesta de Població Activa per carregar contra les polítiques econòmiques del PSOE i erigir-se com l’única alternativa capaç de frenar “la catàstrofe econòmica i social” que, segons ell, suposaria un govern socialista per a l’economia. I va aprofitar per posar un esquer en el flanc econòmic per als qui encara dubten: “Em comprometo a generar totes les condicions perquè es creïn dos milions de llocs de treball a Espanya”.

Aquestes últimes hores el PP ha intentat contrarestar les crítiques dels taronges refermant la seva mà dura contra l’independentisme. Ahir Casado va recordar la bateria de mesures que té previst aprovar per “restaurar la legalitat” a Catalunya, com ara dotar de competència sancionadora l’alta inspecció de l’Estat per evitar el suposat adoctrinament a les aules catalanes i aprovar una llei de símbols per garantir la neutralitat als espais públics, però sobretot aplicar l’article 155 des del minut u. “Si diumenge tinc prou vots per sumar una majoria suficient de govern, al primer consell de ministres iniciaré els tràmits per fer-li complir la Constitució a Torra. Si no ho fes, estaria prevaricant com a president”, va anunciar ahir Casado. Una intenció que la formació de Rivera ja va anunciar la setmana passada.

La guerra soterrada de començaments de campanya s’ha convertit en una pugna oberta per liderar la dreta. PP i Ciutadans són conscients que la lluita per liderar el bloc de la dreta va més enllà d’assaltar la Moncloa. Pablo Casado s’hi juga l’aval com a president del partit quan fa menys d’un any que en va agafar les regnes, i Albert Rivera, confirmar que Cs és alguna cosa més que un antídot contra el Procés.