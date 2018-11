Rivera mostra el seu suport als jutges i fiscals que a Catalunya suporten "l'assetjament dels totalitaris de la CUP"

El líder de Ciutadans, Albert Rivera, ha mostrat el seu "suport a tots els jutges, fiscals i càrrecs que a Catalunya estan suportant l'assetjament dels totalitaris de la CUP". En aquest sentit, ha denunciat l'"assetjament" que pateix el jutge Pablo Llarena per part dels sectors més radicals de l'independentisme català i ha contraposat l'actitud d'aquells que "donen la cara per Espanya" i els que es "reparteixen els jutges". Davant d'això, s'ha compromès a canviar les lleis per tal que "els jutges siguin escollits pels jutges i no a les seus dels partits" i perquè la Fiscalia "sigui de veritat de l'Estat, no del govern espanyol".

El màxim representant de la formació espanyolista ha criticat durament al president del govern espanyol, Pedro Sánchez, i al líder del PP, Pablo Casado, perquè, segons ell són com el "duo Pimpinela" i es "barallen en públic, però en privat negocien per repartir-se la justícia". En un míting des de Sevilla, Rivera ha assegurat que la seva formació és l'única que "ha renunciat a nomenar membres del CGPJ" i ha acusat Podem de "sumar-se a aquesta pel·lícula de cinema negre".

Rivera ha carregat amb duresa contra la corrupció del PP i del PSOE. Segons el líder de Cs, un PP envoltat de causes judicials no podrà acabar amb els "xiringuitos" dels socialistes andalusos i de les "xarxes dels ERO". "Aquesta terra necessita regeneració per acabar amb els endollats, el clientelisme i les xarxes del PSOE teixides els anys 40", ha afegit. "Per acabar amb les xarxes dels ERO no han de venir els de la Gürtel", ha reblat tot assegurant que "roben igual, vermells i blaus", però "no ens hem de resignar a la gent que ens roba". "Necessitem un projecte polític per Andalusia que no estigui pendent dels jutjats com el PP i el PSOE, sinó de governar", ha afirmat.