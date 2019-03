Rivera lloa Corbacho com una figura "amb empenta i experiència" en un míting a l'Hospitalet

El líder de Ciutadans, Albert Rivera, ha elogiat aquest dissabte la figura de l'exministre socialista de Treball, Celestino Corbacho, que dijous va afegir-se com a número tres a la llista de Manuel Valls a l'Ajuntament de Barcelona. "Tant de bo, Celestino, que aconseguiu, al costat de Manuel Valls i aquesta plataforma que hem format, liderar Barcelona, que necessita un alcalde i un equip de constitucionalistes perquè torni a ser motor d'Espanya", ha dit Rivera dirigint-se a Corbacho, present en l'acte, que s'ha fet a l'Hospitalet de Llobregat.

Les paraules de Rivera contrasten amb les declaracions que ell mateix feia el 2010 de Corbacho (que llavors ocupava la cartera de ministre). El líder de Cs el va arribar a titllar de "ministre de l'atur" i va dir que se l'havia d'"acomiadar", en una nota de premsa publicada pel partit mateix. "Montilla s'hauria de plantejar si el seu partit és una agència de col·locació o un partit polític", va assegurar.

Lo que Albert Rivera decía de Celestino Corbacho, al que ahora ficha como núm. de la lista de Valls-VOX para Barcelona. 🤣🤣🤣 pic.twitter.com/kRmzEq6imV — Mingo (@mingosociata) 28 de febrero de 2019

"El senyor Corbacho és un llast", va dir Rivera el 2010 en un vídeo a l'antiga seu de Cs que circula per Twitter. Amb tot, Rivera no era l'únic membre del partit que en aquella època tenia una opinió negativa de Corbacho. El secretari d'organització de Ciutadans, Fran Hervías, també el va titllar de "ministre de l'atur" i es va preguntar: "Deu tenir el nivell C de català?".

Si @serm lo que le espera a Corbacho, Montilla y al resto de nacionalistas... La ciudadanía ya abre los ojos y se da cuenta que el PSC=ERC — Fran Hervías (@FranHervias) 10 de octubre de 2010

El PSC, crític amb Corbacho

El ministre de Foment i secretari d'Organització del PSOE, José Luis Ábalos, ha titllat aquest dissabte d'"inútils" Ciutadans i d'"impostor" l'exprimer ministre francès i alcaldable per Barcelona amb suport d'aquest partit, Manuel Valls. En un acte del PSC, Ábalos ha retret a que "els que vénen a regenerar la política van als mercats d'ocasió a portar vells polítics".

Ha al·ludit així al fitxatge de Corbacho. "Es pot regenerar alguna cosa quan un es traeix a si mateix? Es pensen que és un mèrit anar per aquí cultivant transfuguismes", s'ha preguntat.