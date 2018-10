Rivera: “Si depèn de Cs, aquests pressupostos no tiraran endavant”

El líder de Cs, Albert Rivera, ha assegurat aquest dimarts que el seu partit mantindrà l’oposició a la tramitació d’uns pressupostos “il·legals”. “Si depèn de Cs, aquests pressupostos no tiraran endavant”, ha afirmat després que aquest dilluns el seu partit anunciés que trenca l’estratègia conjunta amb el PP de bloqueig a la reforma de la llei d’estabilitat, clau per aprovar els comptes. Rivera, que ha retret els “nervis” al PP, ha assegurat que “no hi ha tema” i ha recordat que, malgrat que el seu partit no ha demanat més pròrrogues del període d’esmenes a la totalitat de la reforma, encara queda el tràmit de les esmenes parcials, fet que –segons fonts de la seva formació– impedirà que la llei quedi aprovada abans de l’estiu del 2019.

“Cs té la batuta a la mesa [del Congrés] amb les esmenes parcials i no permetrem que es tramitin uns pressupostos il·legals fruit d’un pacte fet a la presó entre Iglesias i Junqueras, i molt menys que augmentin els impostos i esclafin els autònoms”, ha dit.

El líder de Cs ha tornat a llançar les seves crítiques contra el govern de Pedro Sánchez, a qui ha advertit que “és incompatible defensar un pacte a la presó i aquests pressupostos amb Cs”, i al PP, a qui ha demanat que doni suport a la petició de Cs d’una comissió al Congrés sobre la tesi de Sánchez.