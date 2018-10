Rivera: "Dir 'no' a l'indult i 'sí' a la justícia és ser al costat correcte de la història"

El líder de Ciutadans, Albert Rivera, creu que és al "costat correcte de la història" pel fet de defensar que es faci "justícia" amb els líders independentistes del Procés. "Jo només vull justícia, ni venjança ni indults", ha manifestat en un acte organitzat pel seu partit a Reus, sota el nom 'Mai més. Per la democràcia i la llibertat'. Rivera ha qualificat el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, d"'impresentable" per fer de "jutge i advocat dels separatistes" i l'ha acusat de cometre un "cop d'estat" el 27 d'octubre de l'any passat, en el que va ser, al seu entendre, el dia "més trist de la democràcia".

Rivera ha fet aquestes declaracions després que Sánchez insinués que no hi va haver rebel·lió en els fets de l'octubre de l'any passat. El cap de files de la formació taronja ha insistit que hi ha "polítics processats per haver fet un cop d'estat", i s'ha preguntat: "Si no és delicte, per què fugen?". Rivera ha instat els socialistes a "abandonar el sanchisme", que ha exemplificat com la pràctica política de "fer pactes a la presó", alhora que ha elogiat el posicionament del rei, jutges i fiscals. En un missatge adreçat a l'executiu espanyol, ha reclamat que "no s'interfereixi" en la feina judicial a favor de "qui vol liquidar Espanya".

El nacionalisme de Cs

Rivera ha assegurat que, des de la fundació del partit l'any 2006, sempre han plantat cara al nacionalisme i que ara la seva lluita és "aglutinar el constitucionalisme". "Cal triar entre el sanchisme o el constitucionalisme del segle XXI, que som nosaltres", ha opinat. Malgrat les crítiques al nacionalisme català, el líder de la formació taronja ha reclamat poder viure "en un país on els nostres fills es donin la mà i no hagin de demanar perdó per treure la bandera espanyola i parlar en espanyol", un clam que el públic ha respost amb crits de "Visca Espanya i visca la Guàrdia Civil".

Així, el president de Cs ha anunciat una proposició de llei perquè el castellà sigui llengua vehicular en totes les escoles, els llibres escolars siguin gratuïts i hi hagi "més inspectors perquè no puguin adoctrinar a Catalunya". Rivera ha estat acompanyat de la líder del partit a Catalunya, Inés Arrimadas, que s'ha felicitat perquè "al separatisme se li ha caigut la careta" i "milions d'espanyols ja no s'empassen aquest 'pasteleo' de bipartidisme". També han assistit a l'acte els diputats al Parlament Carlos Carrizosa i Lorena Roldán.