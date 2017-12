Rivera renuncia a formar govern a Catalunya però lluitarà perquè Puigdemont o Junqueras no siguin presidents

El líder de Ciutadans, Albert Rivera, ha avançat avui que el seu partit lluitarà per tenir majoria a la mesa del Parlament i perquè no siguin presidents de la Generalitat persones com Oriol Junqueras o Carles Puigdemont, imputats per "delictes tan greus" com malversació, sedició o rebel·lió.

A la roda de premsa de balanç del 2017 al Congrés de Diputats, Rivera ha lamentat que l'"enfonsament del bipartidisme" del PP i el PSOE, així com una "maleïda" llei electoral, impedeixin que Ciutadans pugui sumar per formar govern, però ha defensat que almenys ha de tenir una representació a la mesa del Parlament d'acord amb la seva victòria en les eleccions del 21-D.

Ha insistit, en qualsevol cas, que els números no surten, ni tan sols amb PP i PSOE, per formar govern, i s'ha compromès a vigilar atentament des de l'oposició que es respectin els drets i les llibertats "de tots els catalans".

Així mateix, ha explicat que ahir el president del govern espanyol, Mariano Rajoy, ni tan sols va posar aquest tema sobre la taula en la reunió que van mantenir al Palau de la Moncloa.

"La gent assenyada i que sap comptar no es planteja que Ciutadans pugui optar a governar a Catalunya", ha dit, després d'insistir que "no hi ha ningú amb més ganes" que Cs que això no hagués sigut així i haguessin pogut formar un govern constitucionalista.

Forcadell, Junqueras i Puigdemont, "inhabilitats"

Rivera ha subratllat que "no és legítim" que presideixi el Parlament una persona a la qual se li imputen importants delictes, com Carme Forcadell, i ha considerat que Junqueras i Puigdemont "estan inhabilitats" per liderar el Govern quan estan sent investigats per delictes com malversació, sedició o rebel·lió.

"Quina legitimitat té davant els ciutadans un Govern que ni tan sols compleix les lleis?", s'ha preguntat el líder de Ciutadans abans d'avançar que la seva formació lluitarà perquè ni el Parlament ni el govern de Catalunya siguin presidits per "persones imputades per delictes tan greus".

Una altra cosa per la qual lluitarà Ciutadans és per tenir una "presència important" dels partits constitucionalistes a la mesa del Parlament per vigilar que no es tornin "a violar el reglament" ni la Constitució, perquè el que Catalunya necessita, segons Rivera, és "respecte a l'ordre constitucional i a la convivència".

Cedir un escó al PP perquè tinguin grup?

Ha confirmat també que el PP no els ha demanat que li cedeixin un diputat per poder tenir grup parlamentari propi al Parlament català i no conviure amb la CUP al grup mixt. No obstant això, abans de plantejar-se la cessió de diputats, Rivera s'ha mostrat partidari que els populars puguin tenir un subgrup parlamentari propi, possibilitat que, ha recordat, està prevista al reglament i que els donaria més facilitat per treballar amb prou recursos i temps de participació a la cambra.