Rivera també ataca la Moncloa per "l'efecte crida" de l''Aquarius' i desafia Sánchez a trepitjar Ceuta

El líder de Ciutadans busca el seu espai polític després del gir extremista del nou president del PP. Albert Rivera s'ha anticipat aquest dilluns a Pablo Casado i ha visitat Ceuta per "donar suport" a la Guàrdia Civil que "lluita sense recursos" contra els immigrants, "més radicalitzats que mai", que intenten superar la tanca, i més després del salt massiu de la setmana passada, en què 602 persones van aconseguir entrar en territori espanyol. Està previst que Casado ho faci dimecres, després que diumenge s'aferrés al discurs antiimmigració.

Però Rivera no s'ha aferrat al discurs xenòfob de Casado. En declaracions als mitjans després de reunir-se amb la Guàrdia Civil a Ceuta, ha acusat el govern de Pedro Sánchez d'haver atiat un "efecte crida" amb l''Aquarius', però també s'ha mostrat partidari de "regular la immigració il·legal perquè és necessari rebre gent". El líder de Ciutadans malda per intentar fer-se fort en un discurs de centredreta i escorar el PP a l'extrema dreta.

En aquest sentit, les mesures que ha proposat són les mateixes que el govern de Pedro Sánchez ja té en marxa: demanar més recursos a la Unió Europea (UE), destinar també més milions del pressupost espanyol –la Moncloa ha anunciat un pla de xoc de 30 milions d'euros– i reformar, però només si hi ha consens, la llei d'immigració. Per al líder de Ciutadans el problema de l'increment de la "immigració il·legal" –el govern espanyol prefereix parlar d''éssers humans' que es veuen empesos al risc de saltar la tanca– és conseqüència tant del tancament de ports d'Itàlia com també de "l'efecte crida" de l''Aquarius'. "En política cal ser responsables i, més enllà de les ocurrències o del bonisme i els programes electorals dels comitès de màrqueting d'un govern, cal saber, quan un pren decisions, què comporten", ha assenyalat Rivera.

Pla de xoc del govern espanyol i reunió a la Moncloa

En definitiva, el líder de Ciutadans ha demanat que "el govern espanyol deixi de mirar cap a un altre costat". Avui mateix la Moncloa ha anunciat un pla de xoc per reforçar l'atenció en arribada dels immigrants amb una dotació de 30 milions d'euros, una partida que arribarà fins a finals d'any per reforçar els dispositius migratoris a les fronteres del sud de l'Estat. A més, ha convocat la comissió delegada per a assumptes migratoris, que presideix la vicepresidenta espanyola, Carmen Calvo, i que està integrada pels ministeris de Treball, Migracions i Seguretat Social, Interior i Afers Exteriors. A més, el 6 d'agost se celebrarà la comissió sectorial de migracions amb les comunitats autònomes.