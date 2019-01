El PP català assegura que el recurs d'empara de Puigdemont al TC demostra la seva "paranoia"

La decisió de Carles Puigdemont de portar el president del Parlament, Roger Torrent, i la mesa al Tribunal Constitucional per l'acord entre ERC i el PSC en què se li denegava el vot delegat desconcerta els partits unionistes. E l líder del PP català, Alejandro Fernánez, s'ha mostrat "sorprès" per l'acció de l'expresident. En declaracions fetes aquest dimarts a Ràdio 4, Fernández ha dit que "sorprèn que Puigdemont vagi a reclamar els seus drets constitucionals davant d'un TC que diu que és feixista". "No sé si ell també s'ha convertit en feixista", ha ironitzat. Per al líder popular, aquesta decisió no només és "contradictòria", sinó que també mostra la seva "paranoia", que l'ha portat a "denunciar els seus propis companys i socis".

També ha valorat el recurs d'empara al Constitucional de Puigdemont Albert Rivera, el president de Ciutadans, que de fet desconeixia la notícia. En ser preguntat per aquesta qüestió en una conferència aquest matí, s'ha preguntat: "Un fugat de la justícia demanda un tribunal espanyol? Puigdemont és molt gran. És surrealista. Jo li demano que torni".

En la mateixa línia s'ha expressat la delegada del govern espanyol a Catalunya, Teresa Cunillera, que ha titllat de "xocant" la decisió de l'expresident. "Em sembla xocant que s'hagi fet en contra d'una mesa on tenen majoria" i "en contra d'un partit amb qui se suposa que hi ha unitat d'acció", ha explicat aquest dimarts en una entrevista a 'Els matins' de TV3, on ha rebut positivament que Puigdemont acudeixi a l'alt tribunal: "Benvingut sigui un reconeixement al TC".