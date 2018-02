Rivera critica l'acció de Rajoy per fer front al sobiranisme: "Molts catalans ens hem sentit abandonats per l'Estat"

Albert Rivera ha tornat a censurar la gestió de la crisi política a Catalunya que ha fet el govern de Mariano Rajoy. Per al líder de Ciutadans, el president de l'executiu espanyol ha estat massa permissiu amb el nacionalisme català. "Molts catalans ens hem sentit abandonats per l'Estat en moments delicats", ha dit Rivera en referència als mesos previs al referèndum i a la declaració d'independència del 27 d'octubre. En aquest sentit, el líder del partit taronja ha criticat que el govern del PP hagi deixat en mans de Convergència la governabilitat de Catalunya en els últims anys.

En un dinar al Círculo Ecuestre, el líder de Ciutadans ha defensat la Constitució com una eina per mantenir la unitat d'Espanya i ha apostat per un increment de la presència de l'Estat en territoris com Catalunya. "L'Estat no pot renunciar ni a un pam del seu país; quan dius que a un lloc de Girona no hi vas perquè és molt complicat, et trobes que ja no és el teu país d'aquí uns anys", ha avisat Rivera. I ha afegit: "L'últim poble de Girona és tan espanyol com la Castellana".

El cap de files del partit taronja ha insistit en la defensa d'una escola on els pares puguin escollir la llengua vehicular per escolaritzar els seus fills. "Si som una societat bilingüe, també hem de permetre elegir una escola bilingüe", ha argumentat Rivera. De fet, ha criticat que en algunes escoles, ha dit, s'hi pengin estelades: "No volem un concepte identitari de l'escola".

Crítiques a la candidatura de Sànchez

Rivera ha reiterat la seva reprovació de la candidatura de Jordi Sànchez com a president de la Generalitat per la seva situació judicial i confia que Llarena no el deixi sortir de la presó. "La seva proposta és la d'una persona que cridava a mobilitzar-se per rodejar jutges o pujava sobre cotxes de la Guàrdia Civil", ha retret Rivera, en referència a les mobilitzacions del 20 de setembre. A més, el líder de Ciutadans ha lamentat que aquesta candidatura no sigui una "proposta conciliadora", perquè considera que una persona imputada per un delicte de sedició no pot ser president de la Generalitat.

Rivera també ha tingut paraules per a l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, i el president del Parlament, Roger Torrent, després de la plantada al rei en l'acte d'inauguració del Mobile World Congress. Així, el líder del partit taronja ha elogiat la figura de Felip VI com una persona "preparada, solvent i amb educació". Una imatge, ha dit, que "no tenen algunes alcaldesses i presidents de Parlament", en referència a Colau i Torrent. El retret s'ha endut els aplaudiments dels assistents al dinar.