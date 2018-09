Voluntaris de Ciutadans netegen les pintades de davant la casa de Llarena a Das

"Si Pedro Sánchez no fa res, ja ho fem nosaltres". És el lema del nou vídeo de Ciutadans que mostra com un grup de voluntaris del partit han netejat aquest matí les pintades que Arran va fer davant d'un dels domicilis del jutge Pablo Llarena situat a Das (Cerdanya) en què l'acusen de "feixista". Sota el 'hashtag' #BastaYaDeSeñalar, el vídeo recull les declaracions d'una voluntària que assegura que "davant la falta de resposta, la inactivitat i la inacció de les administracions públiques" han decidit esborrar-les ells mateixos. El president de Ciutadans, Albert Rivera, ha denunciat en una entrevista a Onda Cero que hi són "des del 25 de març" i h a retret a l'Estat i a la Generalitat que no les hagin netejat. "Estem abandonant Catalunya", ha sentenciat.

Torra, cap d'estat a la Moncloa

"Ha donat a Torra la naturalesa de quasi cap d'estat a la Moncloa". Rivera també ha advertit que no donarà suport als pressupostos de Pedro Sánchez perquè considera que s'ha aliat amb l'independentisme i amb Podem. Assegura que Sánchez ja no és constitucionalista i que està fent "equidistància entre els separatistes i Inés Arrimadas". "La batuta dels pressupostos no la pot portar Iglesias i la de política d’estat no la pot portar Torra. És de sentit comú", ha afegit.

El president de la formació taronja ha carregat contra el ministre Fernando Grande-Marlaska i contra Josep Borrell per les seves declaracions en defensa del trasllat o la llibertat provisional dels presos. A Rivera no li va agradar que Borrell parlés de nació a la BBC perquè "dir en un mitjà internacional que Catalunya és una nació" és "delicat" i és "donar lloc a un equivoc". A més, admet que juga en contra dels que, com ell, "treballen en mitjans internacionals per trencar la lògica separatista".

La tesi de Sánchez no complau Rivera

Rivera continua tenint dubtes sobre la tesi de Pedro Sánchez, després que l'hagi fet pública. Creu que existeixen dubtes sobre la seva autoria, vincles sospitosos del president espanyol amb el tribunal i la possibilitat de plagi. Per això demana la seva compareixença al Congrés i li reclama "que no s'amagui" com va fer Cristina Cifuentes. I és que per al president de la formació taronja són dos casos molt semblants.