Rivera tria per al míting a Sevilla el lloc on cada any es commemora la República i rep crits dels manifestants

Accidentat míting d’Albert Rivera a Sevilla aquest dissabte. El líder de Ciutadans ha triat una localització a la riba del Guadalquivir per celebrar l’acte en el qual ha presentat el seu programa, que és justament on cada any se celebra l’aniversari de la Segona República, que enguany s’ha avançat un dia per la Setmana Santa. La manifestació republicana ha passat finalment a prop de l’acte i els manifestants han llançat consignes contra la formació taronja, fet davant del qual Rivera els ha acusat de “boicotejadors”, i ha afirmat que els seus rivals havien “pagat autobusos” per fer la protesta.

El Carlos Cuadrado, un professor d’història que es manifestava per la República, en canvi, ha explicat que aquest sempre és el punt on fan el seu acte, i ha considerat que la formació ho ha fet per “provocar, com fan a Altsasu i a tot arreu”.

Més enllà de l’incident, que Rivera ha tancat amb un irònic “Quin pont més bonic ha quedat” quan els manifestants han marxat del pont on s’havien agrupat, el míting ha servit al partit per presentar un decàleg de mesures encapçalat pel compromís de no “negociar la unitat d’Espanya”, no “indultar els colpistes” i no “permetre l’adoctrinament a les escoles”.

Bona part del míting de Rivera ha estat centrat en la qüestió catalana. Aprofitant que TV3 emetia l’acte, per ordre de la Junta Electoral Central, Rivera ha celebrat la imputació del director de la cadena, Vicent Sanchis, i l’ha avisat directament que ell no l’indultarà.

Abans de Rivera, el vicepresident de la Junta d’Andalusia, Juan Marín, ha tret pit de l’obra de govern que el seu partit ha dut a terme juntament amb el PP i el suport extern de Vox des que van arribar a l’executiu, després de les eleccions del 2 de desembre que la formació taronja s’ha marcat com a exemple a seguir a les espanyoles.

L’exadvocat de l’Estat i candidat per Ciutadans al 28-A Edmundo Bal, que va plegar per negar-se a retirar els càrrecs de rebel·lió als presos polítics, ha debutat aquest dissabte en la campanya, en un acte a Sevilla, i ha tret pit de la seva decisió: "[Al voltant de l’1-O] Hi va haver violència contra els nostres policies. Puntades de peu, cops de puny, escanyaments”. En un acte a Sevilla, Bal ha afirmat que el govern de Pedro Sánchez el va “castigar” per la decisió, però, ha dit, “ho tornaria a fer”, en un dels moments més aplaudits del míting de la formació taronja, que ha aplegat unes 2.000 persones a la riba del Guadalquivir, segons el partit. L’acte ha sigut emès per directe per TV3, en compliment de l’ordre de la Junta Electoral Central, i els diversos dirigents que han intervingut han enviat “una salutació” a la cadena pública catalana.