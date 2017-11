Rivera: "S'ha de votar a Cs perquè Iceta no faci un tercer tripartit"

Albert Rivera va escollir un dels feus del PSC, Cornellà de Llobregat, per llaçar l'ofensiva contra el partit que encapçala Miquel Iceta, i que tradicionalment ha sigut el que més vot ha arrossegat a la primera corona metropolitana. El líder de Ciutadans (Cs) va aprofitar l'auditori ple del Citilab, a la ciutat que governa el socialista Antoni Balmón, per alertar del perill que a Catalunya hi hagi un tercer tripartit després del 21 de desembre. Per evitar-ho, van coincidir tan ell com la seva candidata a la Generalitat, Inés Arrimadas, s'ha de votar al partit taronja.

"Tots els catalans saben que si voten Inés Arrimadas el seu vot anirà a la Constitució, a l'Estatut, a l'Espanya autonòmica i a Europa. En canvi, si voten a altres que faran invents amb els nostres vots ens tornaran a trair. En aquest ex cinturó vermell, avui cinturó taronja, fa uns anys els van trair els socialistes: els van vendre per a fer tripartits i pactar amb els separatistes", ha assenyalat Rivera, en alusió els governs formats per PSC, ERC i ICV-EUiA que van governar a Catalunya entre 2003 i 2010.

El líder del partit taronja també va carregar contra els qui, segons ell, volen reformar la Constitució Espanyola per tal de donar "més privilegis" a Catalunya i va avisar que Cs només recolzarà una reforma que "millori la vida a tots els espanyols i no només a Junqueras", referint-se al vicepresident destituït i a presó, Oriol Junqueras. En aquest sentit, ha demanat als assistents que sospitin de qualsevol partit que modifiqui el seu discurs en funció d'on el faci. Arrimadas, de la seva banda, ha resolt: "El 21 de desembre ompliu les urnes i no us equivoqueu de papereta: la taronja".