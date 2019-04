Rivera treu pit del pacte amb Vox i el PP a Andalusia i demana a Casado “no tirar la tovallola”

Albert Rivera té un missatge de campanya nítid: cal fer fora Pedro Sánchez de la Moncloa. Ho va deixar clar des de la convocatòria d’eleccions, quan es va comprometre a no pactar amb l’actual president espanyol ni amb el PSOE després dels comicis del 28 d’abril, i insisteix en aquesta aposta estratègica en cada míting, tot i els dubtes sobre la rendibilitat electoral que ha tingut el moviment, que l’ha col·locat al grup de cua en les enquestes. Conscient que l’única opció per aconseguir l'objectiu passa per un pacte de les tres dretes com el que es va signar a Andalusia després de les eleccions del 2 de desembre, el líder de Ciutadans ha triat aquesta comunitat per al seu primer cap de setmana de campanya i farà servir l’acord de govern andalús per esperonar els seus potencials votants. “Serà possible un govern com el que esteu fent aquí, que miri cap al futur”, ha dit el candidat del partit taronja en un acte a Màlaga, aquest divendres.

Davant el desànim causat entre els votants de dretes pel bon moment a les enquestes del PSOE, que segons Rivera ha contagiat el líder del PP, Pablo Casado, que ha “tirat la tovallola”, el president de Ciutadans ha reivindicat l’optimisme que tracen els resultats del 2-D: “Aleshores les enquestes també deien que era impossible”, ha dit, abans de pronosticar que “si van ser boniques les nits del 21-D i del 2-D, ho serà encara més la del 28-A”. Rivera, doncs, assumeix sense embuts com a pròpia la victòria de les tres dretes en les eleccions autonòmiques andaluses, tot i que el seu partit no va ser capaç de liderar el bloc i va haver de cedir la presidència al líder del PP a la comunitat, Juan Manuel Moreno Bonilla empassant-se el gripau de l’acord d’investidura amb Vox, que li va costar recels dins del partit i entre els seus socis europeus, però que a la formació no tenen dubtes que repetiran si aquest és el preu a pagar per fer fora Sánchez de la Moncloa.

El risc d’aquesta reivindicació del 2-D per a Ciutadans passa per visualitzar-se com a subaltern del PP, favorit entre les tres dretes a les enquestes. Però a Rivera això sembla no preocupar-li. Ahir va tornar a dirigir-se a Casado per demanar-li obertament un govern de coalició, presidit per un dels dos –el que tingui més vots–, sense donar per fet que seria ell, i per recordar-li que “l’important és sumar, no quants escons perd el PP o quants multiplica Cs”. Aquest rol secundari en la sopa de lletres de la dreta també ha calat entre les bases de la formació, i en el míting, que es va celebrar en un restaurant a primera línia de mar i al qual van assistir un miler de persones –una xifra considerable per a una formació poc acostumada als actes massius–, no hi va haver els habituals crits de “President!”.

El candidat de Ciutadans va destacar alguns dels assoliments del nou govern andalús, que ha bonificat l’impost de successions –“hem matat l’impost de la mort”, va dir– i ha rebaixat altres tributs cedits. “Em sento profundament orgullós del que esteu aconseguint”, va dir al vicepresident de la Junta, Juan Marín, i al conseller d’Esports, Juan José Imbroda, tots dos presents a l’acte. Rivera, en definitiva, vol fer servir l’exemple andalús no només com a demostració que és possible guanyar el PSOE, sinó també com a prova de les polítiques “liberals” que es poden dur a terme si governen les dretes.

El líder taronja va carregar amb duresa contra el president espanyol i va acusar els socialistes de no saber perdre, per la reacció al seu pacte amb les dretes per fer fora Susana Díaz del govern andalús. “Es pensaven que Andalusia era seva, com es pensen que Catalunya és seva i que Espanya és seva”, va afirmar, abans d’establir una diferència entre ell i els socialistes: “Jo crec en Espanya”.

Tot i centrar el discurs en l’exemple andalús, Rivera també va tenir temps per referir-se a la qüestió catalana, carpeta preferida de les tres dretes en aquesta campanya, i va enviar un missatge al president de la Generalitat, Quim Torra, i al seu antecessor, Carles Puigdemont: “Si ens estan sentint, que resin perquè segueixi Sánchez. Jo em comprometo a no indultar si hi ha una condemna”. La frase va ser una de les més aplaudides d’un discurs que va acabar amb el crit de guerra de Ciutadans en aquesta campanya, el “¡Vamos!” que Rivera va cridar en la presentació de la campanya amb poc ímpetu, segons li recorda Imbroda, i que ahir es va esforçar per remarcar.