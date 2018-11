Rivera obre la porta a pactar amb Vox després de les eleccions andaluses per poder liderar el govern

El líder de Cs, Albert Rivera, no descarta pactar amb Vox després de les eleccions andaluses de diumenge per encapçalar un govern amb partits constitucionalistes. En una entrevista a Tele 5, Rivera ha assegurat que està obert a escoltar les condicions dels altres grups i ha reconegut que especular amb les negociacions amb cada grup és "complicat", però ha afegit que "si Cs vol encapçalar el govern s'ha d'obrir a escoltar les condicions que proposen els altres grups".

Rivera ha reivindicat que Cs hauria de liderar la Junta perquè és un partit de centre, que no està implicat en casos judicials i és el que més creix. En aquest context, Rivera ha insistit que no l'incomoda dialogar amb altres partits constitucionalistes i ha assenyalat que en moltes eleccions no governa qui guanya, sinó qui té la majoria. "Lluitarem per una majoria parlamentària amb Cs governant, és la nostra proposta. Qui vulgui veure Cs encapçalant un govern, que ens voti. Demano la concentració de vot en Cs", ha dit Rivera a pocs dies de les eleccions. Rivera també ha defensat que després de 40 anys amb el PSOE liderant Andalusia, és hora del canvi per una qüestió "de neteja democràtica", i ha afegit que és necessari "obrir les finestres". "40 anys del mateix no és bo, tampoc si fos Cs", ha conclòs.

El debat a quatre de les eleccions andaluses que es va celebrar ahir a RTVE va posar de manifest que la principal incògnita de la campanya no és qui guanyarà les eleccions ni qui governarà els pròxims quatre anys –els sondejos apunten a una victòria clara del PSOE–, sinó qui sortirà viu de la batalla de la dreta. El candidat del PP, Juan Manuel Moreno Bonilla, i el de Ciutadans, Juan Marín, van protagonitzar la majoria de les enganxades, tot i esforçar-se per buscar el cos a cos amb la candidata socialista a la reelecció, Susana Díaz, que va burxar sense èxit per mirar que les dretes aclarissin si pensen pactar amb Vox per desallotjar-la de la Junta en cas que sumin. El xoc entre Ciutadans i el PP va tenir un paper destacat durant tot el debat, amb Moreno desafiant Marín a deixar clar si tornaria a pactar amb Díaz i el taronja recordant la corrupció dels conservadors.