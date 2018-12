Rivera qualifica Vox de "populista" i assegura que Cs no pactarà "amb els que van amb Le Pen"

Albert Rivera fa un pas enrere després dels resultats de les eleccions andaluses. Durant les últimes setmanes, el líder de Ciutadans ha manifestat en diverses ocasions que no descartava donar suport a Vox per acabar amb l'hegemonia del PSOE a Andalusia. Aquest dijous, però, el president de la formació taronja ha qualificat a Vox de "populista" i ha assegurat que no pactarà "amb els que van amb Le Pen".

"L'acord passa pels partits que creuen i donen suport a la Constitució i tenen un projecte comú per a Europa. La solució no és destruir Europa ni anar amb Wilders o Le Pen, sinó anar amb Macron", ha defensat Rivera abans de la cimera de caps d'estat i govern de la Unió Europea.

A banda, Rivera s'ha dirigit al president del govern d'Espanya, Pedro Sánchez. El líder de Cs li ha reclamat que no bloquegi cap pacte de govern entre Ciutadans i el PP i que "no busqui la confrontació". "Si Sánchez està preocupat pels populismes, el primer que ha de fer és no governar amb populistes com Podem i nacionalistes euròfobs com el senyor Torra", ha comentat Rivera.

Vox contraataca

El líder de Vox, Santiago Abascal, no ha trigat a contestar a les declaracions de Rivera. A través de Twitter, Abascal ha afirmat que el president de Ciutadans "deprecia els 400.000 andalusos de Vox". "Si el que pretén Rivera és continuar amb el socialisme però amb unes altres sigles, que no compti amb nosaltres", ha afegit Abascal.

Les declaracions de Rivera arriben després que Manuel Valls, candidat a l'alcaldia de Barcelona, defensés que "no hi pot haver un pacte entre Ciutadans i Vox". "Ciutadans és un partit liberal, progressista i profundament europeista", va recalcar l'ex primer ministre francès la setmana passada.