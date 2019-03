Rivera assegura que frenarà els separatistes i no hi haurà "ni premis, ni mediadors, ni indults" per a ells

El líder de Ciutadans, Albert Rivera, s'ha compromès a "frenar els separatistes" si arriba a presidir el govern espanyol i ha assegurat que no hi haurà "ni premis, ni mediadors, ni indults" per a ells. En un acte de presentació de Rivera com a candidat a la Moncloa a Madrid, el líder de Cs ha assegurat que en aquesta campanya treballarà "per unir el país", raó per la qual ha explicat que va entrar a la política.

"No em veureu dividir els espanyols per territoris, ni per sexes, ni entre rojos i blaus", ha afirmat. Per la seva banda, la candidata per Cs a Barcelona el 28-A Inés Arrimadas ha advertit que el nacionalisme es contagia a altres comunitats autònomes i ha considerat que per això cal un govern de Cs "que sàpiga com funcionen" per parar-los els peus.

Segons Arrimadas, el nacionalisme s'està estenent a altres punts de l'Estat com al País Valencià, les Illes Balears o Navarra, on assegura que es viu una situació com la que es vivia a Catalunya fa 10 o 12 anys. Davant d'això, ha afirmat que "cal fer fora de la Moncloa a vots Pedro Sánchez" perquè, segons ella, "no sap diferenciar Catalunya del nacionalisme". "A mi aquest senyor no m'ha trucat ni una vegada en nou mesos i ha voltat pel món dient que negociava amb Catalunya", ha criticat. "No estava negociant amb Catalunya, estava negociant amb Torra i amb el separatisme", ha reblat.

"Sánchez és un perill públic"

"Sánchez és un perill públic perquè és una persona capaç de fer i dir qualsevol cosa per mantenir-se a la Moncloa", ha conclòs. La portaveu de Cs ha apostat per girar full del "bipartidisme caduc del PP i el PSOE", als quals ha acusat de la situació que viu Catalunya. Segons ella, els catalans s'han sentit "abandonats i venuts" pels governs d'Espanya i ha recordat que el 2017 el govern de Mariano Rajoy va proposar fer un "simulacre de referèndum" a Carles Puigdemont sense pensar en les "famílies trencades" ni en les empreses que han marxat de Catalunya.

Per la seva banda, Rivera s'ha compromès a "posar Espanya en marxa" si aconsegueix guanyar les eleccions del 28 d'abril. "Una espanya que recuperi els anys perduts pel bipartidisme" i que "miri al futur i no al passat", ha afegit. El líder de Cs ha dit que no està disposat a perdre deu anys més.

"Aquesta ha sigut una dècada terrible, una dècada perduda entre Zapatero i les reformes que no va fer Rajoy", ha reblat. Davant d'això s'ha compromès a tres coses: "frenar en sec els separatistes", "formar un govern amb els millors" i impulsar "les grans reformes que necessita el país" a través d'un "gran diàleg nacional" sobre les grans qüestions d'estat que "estan paralitzades en un calaix" en el qual hi hagi representats tots els sectors.