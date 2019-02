Rivera adverteix Sánchez que si es concedeixen indults "el PSOE desapareixerà"

El president de Ciutadans, Albert Rivera, ha avisat el president espanyol, Pedro Sánchez, que "si concedeix indults" als presos polítics en cas que siguin condemnats per la justícia "el PSOE desapareixerà" perquè "els espanyols no toleraran concessions als que han intentat liquidar Espanya". Rivera també s'ha dirigit als nou líders independentistes en presó provisional que aquest divendres han sigut traslladats de Catalunya a Madrid, on seran jutjats. "Els que avui protesten per haver d'anar a judici i a la presó, que s'ho haguessin pensat abans de fer el cop d'estat", ha manifestat, i ha afegit que si els jutges van decidir imposar la presó provisional a aquests polítics és perquè prèviament l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont i d'altres "van fugir" d'Espanya.

Sobre les eleccions municipals i autonòmiques del maig, Rivera ha opinat que seran "un plebiscit al sanchisme" en què els electors hauran d'escollir entre el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, i la formació taronja. "Ciutadans o Sánchez, Sánchez o Ciutadans, aquest és el dilema", els votants hauran de dir "'sí' o 'no' al sanchisme, 'sí' o 'no' a Espanya", ha declarat en la seva intervenció davant el consell general del partit, que ha mantingut una reunió ordinària aquest divendres a Madrid.

Els comicis no serviran només per triar governs municipals i autonòmics amb "majories diferents de les dels populistes i els nacionalistes amb Sánchez", sinó que seran també "un plebiscit davant d'una manera d'actuar irresponsable" i una política "frontista i guerracivilista", ha dit. Rivera ha afirmat que el líder del PSOE és "un obstacle que impedeix l'acord entre constitucionalistes i entre moderats" i que "cal fer-lo fora a les urnes" per posar fi a una legislatura "esgotada i esgotadora".

Després d'indicar que Sánchez es manté a la Moncloa gràcies a "pactes" amb Units Podem i amb partits independentistes i nacionalistes, Rivera li ha reclamat que convoqui eleccions generals "com més aviat millor", perquè aquestes forces polítiques deixin de "condicionar la política nacional". El líder de la formació taronja ha defensat que, per aprovar els pressupostos generals de l'Estat, l'executiu espanyol no pot "retre homenatge als que volen liquidar aquest país" –en referència als partits independentistes– i "legitimar" polítics que "han trencat la convivència a Catalunya".

"¿És que Sánchez no n'ha tingut prou amb [el resultat de] les urnes a Andalusia?", ha apuntat sobre les últimes eleccions autonòmiques, en què el PSOE va perdre centenars de milers de vots en part perquè, segons Rivera, els andalusos rebutgen les polítiques de Sánchez. Rivera s'ha mostrat convençut que al maig aquest rebuig es tornarà a veure i Ciutadans aconseguirà tenir alcaldes i presidents i consellers autonòmics, perquè cada vegada que s'obren les urnes "hi ha més vots taronja". "És el moment que els liberals guanyin eleccions a Espanya i que el patriotisme constitucional s'enfronti intel·lectualment i políticament al nacionalisme i al populisme", ha subratllat.