Rivera, sobre la convenció del PP: "M'importa més Espanya que els partits del segle passat"

Ni 24 hores després del repartiment de carteres a Andalusia amb el PP gràcies al suport de l'extrema dreta de Vox, Albert Rivera ja passa pàgina i se centra en les eleccions autonòmiques i municipals del 26 de maig. Vista la convenció del PP en què Pablo Casado va confirmar el seu escorament a la dreta, el president de Cs ha assegurat en una conferència organitzada per Fòrum Europa a l'Hotel Palace de Madrid que la seva formació "té l'avantatge de ser al centre del tauler polític i de poder arribar a acords amb els moderats". Tanmateix, ha recelat dels dos partits tradicionals espanyols i, preguntat per la convenció del PP, s'ha oposat a contribuir a la polarització de l'espectre ideològic. "M'importa més Espanya que el que passa als partits del segle passat", ha apuntat Rivera, que s'ha oposat a afirmacions de Casado i Sánchez quan parlen de "reconstruir la dreta" o "reconstruir l'esquerra". "Jo vull reconstruir Espanya", ha afegit.

Rivera no s'ha volgut posicionar després de defensar diverses mesures com la rebaixa de la pressió fiscal –ha assenyalat que un 52% d'IRPF a les rendes altes és "massa"–, la prohibició de la immigració irregular o la gestació subrogada. "¿Hi ha alguna cosa més feminista que una dona ajudant una altra dona a ser mare? ¿Hi ha alguna cosa més maca que ajudar una altra persona a formar una família?", s'ha preguntat.

Així, el president de Cs ha rebutjat els "extrems" i s'ha presentat com el candidat que pot "bastir ponts amb els constitucionalistes". "Hem de treballar pel que uneix els votants de Cs, del PP i del PSOE", ha reiterat. Qui sí que ha exclòs de la seva política d'aliances són els "populistes i els separatistes", en referència a Podem i l'independentisme, i ha criticat que Pedro Sánchez estigui mantenint-se al govern gràcies al seu suport.

En aquest sentit, ha denunciat que aquest dimarts al Congrés es convalidin decrets de l'executiu i no reformes o lleis "a 30 anys vista". Rivera ha assegurat que el govern del PSOE està "paralitzat" i ha afegit que es tracta d'un govern "de trinxera". Preguntat per si Cs es planteja no tombar els pressupostos generals de l'Estat, ha rebutjat uns comptes "pactats a la presó" i que, a més, apugen impostos. En aquest sentit, ha tornat a demanar a Sánchez que convoqui eleccions, un escenari que el president de Cs s'ha mostrat convençut que seria beneficiós per al seu partit. "Cada cop que hem obert les urnes hi ha un projecte polític que creix", s'ha congratulat.

Després de deixar clar que "no s'han de criminalitzar els acords entre constitucionalistes", ha carregat contra Podem i els independentistes, amb qui ha destacat que no vol arribar a cap acord. "No porto 11 anys en política per pactar amb els populistes o Quim Torra", ha assenyalat, abans d'entrar en la crisi del partit de Pablo Iglesias. Ha subratllat la particularitat que hagi entrat en "descomposició" una formació amb cinc anys de vida, però ho ha atribuït al fet que el "populisme té les potes molt curtes". En relació amb Catalunya, ha denunciat que si l'Estat no pot entrar en una comunitat autònoma no és una nació. "Què és això de blindar competències?", s'ha preguntat, i ha anotat que no pot "acceptar una negociació on la condició sigui que l’Estat desaparegui de Catalunya". També s'ha referit a TV3, a qui ha acusat de "destruir l'Estat".