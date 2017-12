El lífting de Rivera, el cocido d'Errejón i el 'reggaeton' de Soraya: així va ser el sopar de Nadal del Congrés

260x366 Ana Pastor, durant el seu discurs als premis de l'APP / APP Ana Pastor, durant el seu discurs als premis de l'APP / APP

Són dates de sopars de feina. De veure el cap amb la corbata lligada al front i ballant el 'Despacito' amb un estil dubtós i amb el tercer gintònic a la mà. De jornades laborals de ressaca i penediment per la confessió feta al company/a de feina en l'eufòria etílica. També per als diputats i periodistes parlamentaris que, per una nit, es deixen de formalismes i comparteixen una farra. L'excusa és l'entrega de premis de l'Associació de Periodistes Parlamentaris (APP) als diputats i senadors, però és això: una excusa per acomiadar l'any amb un sopar al Palace -l'hotel que triava Duran i Lleida per a les seves estades a Madrid- que acaba en barra lliure.

Com a presidenta del Congrés dels Diputats, a Ana Pastor li toca el discurs final. I com l'any passat, quan s'estrenava en el càrrec, fa un monòleg més propi d''El Club de la Comedia' que d'una sessió parlamentària. Repassa, un a un, desenes de diputats i periodistes, i bromeja de les seves dèries. "Si veieu Pablo Iglesias passant de llarg d'uns micròfons, és que no és Pablo Iglesias", diu del líder de Podem. Un dard similar dirigeix a Albert Rivera, de qui també en destaca l'aspecte immaculat que té a primera hora del matí: "Has d'explicar si t'has de fer un lífting o alguna cosa més".

Rivera és l'únic dels líders dels quatre grans partits que se l'escolta des de la sala. Mariano Rajoy, Pedro Sánchez i Iglesias fan campana, tot i que estan presents tant als discursos de la presidenta com en els vídeos que ha preparat l'equip de l'APP. En un d'ells es fa un repàs als "40 demencials", una falsa llista d'èxits musicals on els videoclips són protagonitzats per polítics. Íñigo Errejón li canta l''A mi me gustan mayores' a Manuela Carmena, mentre que Soraya Sáenz de Santamaría i Carles Puigdemont protagonitzen el videoclip de 'Criminal', el 'hit' de 'reaggeton' de Natti Natasha x Ozuna.

"L'amiga de Santi Vila"

El discurs de Pastor fa furor. Aquest cop se l'ha preparat a fons, a diferència de l'any passat, quan va improvisar-lo, diu, i no va tenir temps ni per anar a la perruqueria. Aquest cop sí. És allà on l'ha preparat, amb unes quartilles i "no en una Moleskine". Catalunya, la campanya i el Procés planen a l'ambient, però no monopolitzen els discursos, ni de lluny. Avui és dia de banalitats, de riure. La presidenta fa un repàs de l'últim any. Des d'aleshores ha baixat el nombre de bicicletes al Congrés -"les bicicletes són per a l'estiu", ironitza-, i s'ha recusat gairebé tothom que es podia recusar: "Jo miro a un ministre i li dic, has sigut recusat? "No, encara no", em contesta". També han canviat altres coses, entre elles el càrrec de Pastor: "Jo ja no sóc la presidenta del Congrés. Sóc l'amiga de Santi Vila!".

I l'amiga de Vila té paraules per a Iñigo Errejón, relegat durant aquest any a la tercera filera entre els diputats de Podem després de perdre el pols orgànic contra Iglesias. Pastor recomana seguir-lo a Instagram, i descriu les seves últimes dues fotos: una primera on se'l veu en una casa de camp amb un paper davant fent veure que escriu "com en les fotos de comunió", i una altra d'un "cocido boníssim". "El tipus fa cocido. El tipus llegeix, escriu, es posa en tercera filera i a més fa cocido!", relata la presidenta del Congrés.

El premi gros de la nit, però, és per al portaveu del PNB, Aitor Esteban, que s'endú el de millor orador, que l'any passat va recaure en Rajoy. No és el primer premi que rep aquest any el diputat 'jeltzale': "Aitor ja no va en tractor, ara ha rebut el 'cupón'", diu Pastor, en referència a l'acord per a la quota basca. L'APP reparteix premis bons i dolents. A Esteban li va tocar el més amable, però el portaveu adjunt d'ERC, Gabriel Rufián, va rebre una estirada d'orelles, en forma del premi al càstig a la premsa. No el recull, perquè aquest any els republicans han decidit absentar-se de la celebració, per la situació política "no estem per celebracions amb presos polítics", diuen fonts republicanes. Sí que hi van els del PDECat i de la resta de grups.

Barra lliure

Passada la mitjanit, i com als casaments, s'obre la barra lliure. Polítics i periodistes fan la cua del gintònic en estricte ordre d'arribada. El president José Montilla és dels primers a arribar i també dels primers que marxen; i hi fan aparicions estel·lars exdiputats com Josep Sànchez Llibre. El 'Despacito' sona des de primera hora, i alguns protesten perquè encara no van prou torrats com per ballar-lo. Hi haurà temps que torni a sonar. La festa s'allarga fins gairebé les quatre de la matinada. Abans, per sort, que ningú es lligui la corbata al front.