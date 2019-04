Rivera demana el vot per poder formar un govern "constitucionalista" a l'Estat: "Que no ens vingui d'un escó"

Ciutadans ha fet aquest dijous al vespre l'acte central de la campanya a Barcelona. El líder i candidat del partit taronja ha assegurat que veu a tocar un "govern constitucionalista" que serveixi per fer fora Pedro Sánchez de la Moncloa i, per això, ha demanat omplir les urnes de vots taronges: "Que no ens vingui d'un escó". En un acte a la Barceloneta, Rivera també s'ha volgut erigir com el vot útil -també ho ha fet el PP aquest matí a Barcelona- per un canvi de govern a l'Estat. "Podem donar la campanada. Som l'únic projecte polític que creix quan s'obren les urnes", ha afirmat.

En l'acte, el dirigent taronja ha tornat a disparar contra el PSOE i la seva proposta de renegociar l’autogovern a Catalunya. "Tenim competències suficients, només falta gent que governi amb lleialtat a l’estat de dret i la Constitució", ha afirmat. Rivera ha reiterat que Catalunya no té dret a un referèndum d’autodeterminació. "No és obligatori viure a Espanya, però no tens dret a trencar un país. Existeix el dret a canviar un govern, però no a canviar una nació europea", ha defensat.

En aquest sentit, ha retret a l’expresident del govern espanyol, Mariano Rajoy, que no sortís el 3 d’octubre a fer la declaració institucional que fa fer el rei: "Va haver de sortir el Rei perquè Rajoy no sortia, estava amagat sota la taula". I s’ha mostrat orgullós d’haver participat a la manifestació del 8 d’octubre. "On era Pedro Sánchez?", ha preguntat. Per tot plegat, Rivera ha demanat un vot taronja per al pròxim 28-A que serveixi per treure Sánchez de la Moncloa.

En la mateixa línia, la candidata de Ciutadans per Barcelona, Inés Arrimadas, ha presentat Ciutadans com l’únic partit que s’ha "partit la cara" per defensar la llibertat a Catalunya. "Aquest partit ja va advertir l’any 2006 el que va passar el 2017 al Parlament i el PP i el PSOE van dir-nos que érem uns exagerats i van mirar cap a un altre costat", ha afirmat. "Per això és important que el govern espanyol estigui liderat per Ciutadans, que s’ha partit la cara a Catalunya", ha defensat.

En l'acte també hi ha participat l’exadvocat de l’Estat i candidat de Cs, Edmundo Bal, que ha demanat el vot per Ciutadans per evitar que Pedro Sánchez "segueixi enganyant la gent" i s’ha tornat a referir a la reunió de Pedralbes entre el govern de Pedro Sánchez i el de la Generalitat. Bal ha exigit als presos independentistes que es llegeixin la Constitució. "Volem que no sigui una heretgia política ser constitucionalista a Catalunya", ha afirmat.

Per la seva banda, la candidata de Ciutadans al Parlament Europeu, Maite Pagazaurtundúa, ha demanat "sumar, guanyar, batallar" per fer front als "nacionalismes populistes". La candidata taronja ha defensat el diàleg, però "sense sotmetiment als nacionalistes": "Primer ve la llei i després ve el diàleg".